Caz incredibil, la Constanţa: "Am fost dat în judecată de o asociaţie care nu există!"

Caz incredibil, la Constanța: "Am fost dat în judecată de o asociație care nu există!"

Caz incredibil la Constanța! Un proprietar de apartament din strada Dumitru Marinescu susține că a fost dat în judecată pentru acumularea datoriilor la întreținere, deși asociația de proprietari care administrează blocul nu există. Constănțeanul se plânge că situația este cu atât mai delicată, cu cât procesele se înmulțesc pe zi ce trece, iar RADET-ul își cere banii urgent.Constănțeanul Marian Dumitrașcu, de profesie inginer, se plânge că a fost dat în judecată de RADET pentru că a refuzat să mai plătească întreținerea după ce și-a dat seama că asociația de proprietari care administra blocul în care acesta deține două apartamente nu există.„Au avut loc procese între asociațiile de locatari și RADET. Dar ce te faci când o astfel de asociație nu a avut acte constitutive niciodată? Cu cine te judeci? Această asociație din zona Marvimex, asociația 237, n-a avut niciodată acte constitutive. Cândva, asociația răspundea de 270 de apartamente, însă acum se ocupă doar de 2-3 scări, toată lumea plătindu-și la timp întreținerea. Problema este că ne-am trezit cu datorii uriașe, de 6 miliarde lei vechi, care ar fi vechi din 2009, în condițiile în care noi am plătit tot timpul și avem chitanțe. Eu am refuzat la un moment dat să mai plătesc întreținerea și am zis că primăria trebuie să ne aprobe să facem o asociație nouă, legală, să dăm administrația unei firme private, să fim în regulă. Nu merge așa pe genunchi și tot apar datorii. Toată lumea are chitanțe, dar asociația are datorii de miliarde.Am aflat că nu există documente pentru această asociație când ne-am dus pe la toate instituțiile statului și am văzut că, deși se plăteau lunar toate utilitățile, nu exista contract cu nimeni”, a precizat constănțeanul.Procese și datorii care nu se mai terminăDupă ce a acumulat peste o sută de milioane la întreținere în ultimii doi ani, Marian Dumitrașcu a încercat să își caute dreptatea în instanță, însă situația pare iremediabilă.„Eu am refuzat să mai plătesc până nu suntem cu personalitate juridică, însă cea care se ocupă de încasări a reușit să îmi pună penalități foarte mari și să mă intimideze. Doar eu am fost dat în judecată în luna februarie și din acel moment niciun locatar nu își mai plătește întreținerea. Am încercat chiar să ne constituim într-o nouă asociație, însă nu am primit aviz de funcționare de la primărie. Până la acest moment, au fost 6-7 procese și ni se cer în continuare 6 miliarde lei vechi, datorii din 2009 către RADET. Am următoarea înfățișare pe 14 octombrie și voi povesti toate aceste lucruri judecătorului și sper să se termine. Din păcate, acum o lună am primit și un document prin care am fost anunțați că RADET ne execută silit dacă nu plătim”, a completat constănțeanul.