CAZ DRAMATIC / Dr. Mătărîngă: "Îmi vreau fetiţa înapoi!". Protecţia Copilului: "Cercetări într-un dosar de agresiune sexuală"

CAZ DRAMATIC / Dr. Mătărîngă: "Îmi vreau fetița înapoi!". Protecția Copilului: "Cercetări într-un dosar de agresiune sexuală"

Societatea publică din Constanța a fost alarmată, ieri, de anunțul doctoriței Mihaela Irina Mătărîngă. Aceasta a publicat pe Facebook un apel pentru a fi ajutată să-și recupereze fetița pe care o creștea de șapte ani și despre care spune că i-ar fi fost luată abuziv și închisă în Centrul de Primire Minori.Redăm mai jos integral textul postat de medicul Mătărîngă.„Cer public sprijinul societății civile din România! Această fetiță orfană pe care am crescut-o șapte ani, care mi-a fost încredințată prin hotărâre judecătorească este de trei săptămâni la Centrul de Primire Minori Constanța. O cheamă Gabriela Zinovie și are 9 ani. Mă consideră mama ei. Și așa și este. Este fetița mea de suflet. Am crescut-o zilnic 7 ani, am dus-o la grădinița, la școală, zi de zi. Directoarea Mihaela Ristea de la Protecția Copilului îi interzice copilului să vorbească cu mine. Să mă vadă. De 3 săptămâni, copilului nu i se dă voie să mă vadă, să mă audă. Vroiam să îi spun Gabrielei măcar la telefon că o iubesc, că nu am abandonat-o. Sun în fiecare zi la Centrul de primire minori din Constanța și mi se spune că nu mi s-a aprobat cererea.Această fetiță orfană este supusă unui ABUZ de către directoarea Protecției Copilului Constanța, Mihaela Ristea. Acestei fetițe orfane i se încalcă drepturilor copilului: dreptul de a avea o familie, libertatea de a primi dragostea familiei care a crescut-o. Drepturile acestei fetițe sunt încălcate tocmai de conducerea Protecției Copilului, care de 3 săptămâni nu îmi dă voie nici măcar să o aud la telefon, în numele «protecției copilului». Vă rog să distribuiți mesajul pentru a ajuta să îi fie respectate drepturile”.XXXConducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța explică însă situația, care este mult mai complicată decât ar părea la prima vedere.Fetița, agresată sexual? A dat declarații la PolițieDin documentul transmis de DGASPC aflăm că minora se afla în plasament la Mihaela Irina Mătărîngă și nu fusese adoptată de aceasta și că, din păcate, ca urmare a faptului că a fost lăsată nesupravegheată în parc, copila a fost victima unei agresiuni sexuale.„În luna noiembrie a anului 2010, doamna dr. Mătărîngă Mihaela Irina, medic primar neuropsihiatrie infantilă, aflându-se în cadrul Complexului de Servicii Comunitare «Cristina» Constanța pentru examinarea de specialitate a beneficiarilor, a observat-o pe minora în cauză și a îndrăgit-o. Ulterior, a menținut legătura cu aceasta prin vizite și învoiri la domiciliul său. De-a lungul timpului, s-a creat o legătură de atașament reciproc, motiv pentru care doamna Mătărîngă Mihaela Irina a solicitat instituirea măsurii de plasament pentru minora în cauză. Prin Dispoziția Directorului General al DGASPC Constanța, emisă în luna iulie 2014, copilul a fost plasat în regim de urgență la doamna Mătărîngă Mihaela Irina. Prin Sentința Civilă a Tribunalului Constanța emisă în luna mai 2015, pentru copil s-a dispus încetarea măsurii de plasament din cadrul CSC Cristina și înlocuirea plasamentului în regim de urgență cu plasamentul la doamna Mătărîngă Mihaela Irina.Ulterior, situația copilului în cadrul familiei de plasament a fost monitorizată periodic, prin vizite efectuate la domiciliu, în toată această perioadă constatându-se o evoluție favorabilă.Din nefericire, în lunile iulie și august, respectiv în data de 7.07.2017 și data de 3.08.2017, minora în vârstă de 9 ani a fost lăsată nesupravegheată în parc, iar evenimentele s-au derulat, în ambele situații, în sensul periclitării integrității fizice și psihice a minorei. Mai mult, în data de 3.08.2017, minora a fost audiată ca parte vătămată, la Inspectoratul Județean de Poliție Constanța, în interesul derulării cercetărilor ce se efectuau în dosarul de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală.După audiere, doamna Mătărîngă a solicitat în scris plasamentul în regim de urgență pentru minoră într-un centru specializat, măsura care se impunea la acel moment, ținând cont de evenimente.Urmare a acestei solicitări și ținând cont de evenimentele mai sus prezentate, minora a fost transportată în cursul serii din data de 3.08.2017, la centrul specializat din municipiul Constanța și s-a emis Dispoziția de plasament în regim de urgență a Directorului General al DGASPC Constanța. Fetița a fost integrată într-un program de consiliere și sprijin psihologic, în scopul facilitării adaptării la noua situație. Menționăm că de la data instituirii măsurii de protecție specială doamna Mătărîngă Mihaela Irina a păstrat legătura telefonic cu personalul centrului, dar și prin vizite la centru, în timpul cărora a adus pentru copil dulciuri și hăinuțe și a purtat discuții cu personalul privind modul în care minora se acomodează la noul mediu.De comun acord cu doamna Mătărîngă, s-a stabilit ca aceasta să nu aibă contact direct cu copilul, în perioada de adaptare a minorei, respectiv două - trei săptămâni, pentru a facilita acomodarea și integrarea acesteia.Totodată, aceasta a fost informată cu privire la faptul că este nevoie să adreseze o cerere scrisă pentru a vizita copilul.La data de 18.08.2017, aceasta a formulat o cerere în acest sens, înregistrată la sediul DGASPC Constanța. Cererea a fost direcționată către Serviciul Management de caz pentru copil și pentru informare, la centrul unde se află minora.Cererea este în curs de analiză în cadrul echipei multidisciplinare, urmând să se stabilească condițiile în care se vor putea relua legăturile dintre minora în cauză și doamna Mătărîngă, având în vedere faptul că este în interesul superior al copilului să mențină legături cu persoana față de care a dezvoltat relații de atașament.La acest moment, minora Zinovie Gabriela a reușit să se integreze în grupul de copii și să participe la activitățile desfășurate în cadrul centrului.Menționăm că informațiile prezentate de către doamna Mătărîngă Mihaela Irina sunt afirmații tendențioase, care nu se probează în fapt și față de care ne exprimăm dezaprobarea”, se arată în informarea transmisă de conducerea DGASPC.