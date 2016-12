Câţi pensionari ţine în spate un salariat

1

puneti problema gresit!

Pensionarii, au platit (din 1959), fiecare, o contributie pentru fondul de pensii. Ce s-a facut cu acest fond? Cine l-a administrat, de a ajuns "0"? Autorii trebuie pedepsiti si fondul refacut, cu ajutor UE. (Liderii UE au subliniat in repetate rinduri ca pensiile nu trebuie sa aiba de suferit in actuala criza. Si ca principiul de baza, in toata UE, la calcularea pensiei este principiul contributivitatii.) Pensionarii nu primesc pomana de la ceilalti angajati, ci banii lor si dobinzile la fondul propriu. Fond care este proprietate privata! Mai terminati cu mentalitatile comuniste! Apoi, este vina pensionarilor ca nu sunt oameni anagajati? Cine a distrus industria noastra, gonind muncitorii la capsuni straineze? Bugetul se poate face si pe alte surse de impozitare: iahturi, masini puternice (nu cu cilindreea mare), nr. de case (si suprafete locuibile), prostitutie legala. Oare de ce parlamentarii refuza -sistematic- astfel de impozite? Inseamna ca ei au creat si mentin -artificial- aceasta problema, pentru a putea manipula electoratul in virsta. Cu puiu si pensia... isi asigura voturile ticaloase!