Câţi pacienţi au fost trataţi în UPU de la începutul anului

Câți pacienți au fost tratați în UPU de la începutul anului

Dr. Cătălin Grasa, directorul medical al unității sanitare a anunțat, astăzi, că în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2012, 67.100 de persoane s-au prezentat la UPU cu diverse probleme medicale. Potrivit dr. Grasa, din totalul de prezentări, 4.012 pacienți au fost internați și tratați direct în secția de terapie intensivă (STI), iar alți 1.555 de bolnavi au primit îngrijiri medicale mai întâi în unitatea de urgență, apoi au rămas sub supravegherea medicilor în STI.„Bilanțul pe care l-am făcut pe primele șase luni ale acestui an ne arată că spitalul nostru are o adresabilitate destul de mare. În plus, vara suntem asaltați în unitatea de primiri urgențe nu numai de constănțeni, ci și de turiști, ceea ce se resimte în activitatea din UPU”, a declarat dr. Cătălin Grasa.