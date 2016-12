Câţi constănţeni şi-au făcut asigurare obligatorie a locuinţei

3

xx

cu inculti ca voi nu ma mir ca astepti sa te inunzi la 8 ca sa faci si asigurarea, sunt convins ca daca o sa cada blocul in care lenevesti tu la etajul 8 o sa fii primul de pe scara cu gura mare ca vrea sa fie ajutat, si atunci o sa primesti din parti ! De regula putorile ca voi se ascund in spatele proprietatii ca sa nu faca nimic, nu dati la subsol ca nu e al vostru, nu dati la acoperis ca nici el nu e al vostru, casa scarii nu conteaza, liftul nu va trebuie ca avesti scari, domnie mare...ce cautati voi in civilizatie ? Un cort ar asigura minimul de cheltuieli pe care se pare ca sunte-ti dispusi sa vi le asumati...deci...in padure cu voi... !