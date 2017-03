Câţi constănţeni îşi plătesc, efectiv, asigurările la sănătate

Câți constănțeni își plătesc, efectiv, asigurările la sănătate

Conform Legii nr. 95/2006, actualizată, asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii. Ca urmare, salariaților li se oprește lunar o contribuție pentru sănătate, și anume 5,5% din venit, iar angajatorul plătește o cotă de 5,2%. Ca asigurat, poți beneficia de o serie de drepturi.Fiecare asigurat are dreptul să fie informat cel puțin o dată pe an despre serviciile de care beneficiază, nivelul de contribuție personală și modalitatea de plată, precum și despre drepturile și obligațiile sale, după cum este specificat în art. 4 din HG nr. 972/2006.Potrivit informațiilor reprezentanților Casei de Asigurări de Sănătate Constanța, la acest moment, în județul nostru există aproximativ 587.000 de asigurați, din care 4.200 cu venituri din chirii, 9.400 plătesc contribuția ca persoane fără venit sau cu venituri exclusive din investiții sub nivelul salariului de bază minim pe țară.„Numărul total cuprinde și numărul asiguraților scutiți de la plată, aproximativ 209.000 (copii, elevi/studenți care nu înregistrează venituri, beneficiari ai unor legi speciale, care, la fel, nu au venituri). O persoană poate deveni asigurată la sistemul unic doar dacă plătește contribuția sau dacă i-o plătește cineva. Adică angajatorul în cazul salariatului, Casa de Pensii în cazul persoanelor de vârsta a treia, AJOFM în cazul șomerilor etc.”, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al CJAS, Aurelia Rădoi.Totul depinde, însă, de natura veniturilor pe care le are persoana respectivă. Această contribuție se plătește la venitul încasat. În ceea ce privește o persoană fără venit, aceasta poate plăti benevol contribuția pentru a se asigura, calculându-se la salariul minim pe economie, 5,5%.Dacă venitul din chirii este singurul venit și este declarat la ANAF, se va plăti contribuția la sănătate pentru acel venit. Apoi, dacă persoana respectivă are și venituri din chirii, dar și venituri din salarii sau alte venituri, plătește contribuție pentru toate veniturile.v v vExistă, totuși, situații în care legea permite coasigurarea dacă persoana în cauză nu obține niciun venit personal, dar are în familie un membru care își poate asuma întreținerea sa. În plus, femeile însărcinate care nu au nicio sursă de venit se numără printre categoriile de persoane care beneficiază de asigurări sociale de sănătate, fără a plăti la stat niciun fel de contribuție.Legea mai spune că tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani sunt, de asemenea, scutiți de la plata contribuției dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de trei luni, dacă nu realizează venituri din muncă. În același timp, studenții de până la 26 de ani beneficiază de asigurare de sănătate, fără a plăti contribuții la stat, dacă nu au venituri din muncă.Același lucru se întâmplă cu tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului și care beneficiază de asistență medicală fără a cotiza la stat, cu condiția să nu realizeze venituri din muncă sau să nu fie beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.v v vTotodată, au parte de asistență medicală fără a cotiza și persoanele cu handicap care nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, cu excepția celor obținute în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, precum și bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate, până la vindecarea respectivei afecțiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse.