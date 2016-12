Câţi constănţeni au fost săriţi de recenzori?

Câți constănțeni au fost săriți de recenzori?

Recensământul Populației și al Locuințelor a început cu scandal și s-a terminat tot cu scandal. Mai întâi a fost criză de recenzori, apoi bâlbâiala cu CNP-ul, iar la final sute de constănțeni s-au trezit că nu i-a numărat nimeni. La început mulți se băteau cu pumnul în piept că nu le vor deschide ușa recenzorilor, iar acum mulți spun că pe la ei pe stradă nu a trecut nimeni cu mapa albastră.Oficial, recensământul s-a încheiat pe 31 octombrie, dar persoanele care nu au fost acasă sau care nu au fost vizitate de un recenzor au avut două zile la dispoziție, pe 1 și 2 noiembrie, să se prezinte la primăria din localitate, pentru a-și declara datele. Din păcate, cei care nu s-au dus personal la Comisia de recenzare nu vor mai putea fi numărați decât la următorul recensământ. Străzi întregi nerecenzate„Sunt multe persoane din Constanța care nu au fost recenzate! Eu cunosc trei persoane adulte, care fac parte din familii și gospodării diferite, care nu au fost recenzate de nimeni! Sunt foarte convins ca recenzorii nu și-au făcut corect treaba și au lăsat mii de persoane din Constanța nerecenzate!”, ne spune un cititor pe site-ul Cuget Liber. Aceeași problemă o mai ridică și alte persoane: „Pe strada Calafatului nu a trecut nimeni. Nici vecinii mei nu au fost vizitați!”, „Eu locuiesc împreună cu familia mea, în total patru persoane, la intrare în Mamaia, într-un bloc nou construit, în care mai sunt, în total, 14 apartamente, și nu a trecut niciun recenzor prin blocul nostru. I-am întrebat pe vecini și nici ei nu au văzut picior de recenzor. Și câți mai sunt în situația noastră”. „În Eforie Nord nu au fost recenzate străzi întregi”, spune Adela, iar Răzvan declară: „Stau la Cireșica și nici pe aici nu am văzut niciun recenzor sau, dacă nu am fost acasă, niciun bilețel în ușă, că am înțeles că așa sunt obligați, să lase un bilet”. „A fost acoperit tot județul!”În replică, directorul executiv al Direcției Județene de Statistică din Constanța, Enache Bușu, spune că nu există la ora actuală zone care să nu fi fost recenzate. „Strada Calafatului este închisă complet, coordonator pe zonă a fost chiar cineva de la Statistică. În Mamaia au fost făcute toate blocurile, poate doar vreo familie, două să fi scăpat, dacă nu au fost găsite acasă. În rest a fost acoperit tot județul!”, explică Enache Bușu.Mai puțini decât în 2002În aceste condiții, numărătoarea este pusă la îndoială, iar cifrele finale par destul de departe de cele reale. La finalul celor 11 zile de recensământ, în județul Constanța au fost înregistrate 265.524 de gospodării și 680.945 de persoane, iar în municipiul Constanța au fost numărate 297.703 de persoane. Trebuie specificat însă că acestea sunt numai rezultate parțiale, cele finale urmând a fi făcute publice în ianuarie 2012. Conform Direcției Județene de Statistică, la recensământul din 2002 au fost recenzate 715.151 de persoane în întreg județul și 310.471 de locuitori în municipiul Constanța.