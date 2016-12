Câţi bani puteţi câştiga în week-end, la 6 din 49

Câți bani puteți câștiga în week-end, la 6 din 49

Week-end-ul acesta, un român s-ar putea îmbogăți cu peste trei milioane de euro. Duminică au loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc, iar premiile sunt extrem de atractive.La Loto 6 din 49, la categoria întâi, reportul depășește 13,56 milioane lei, adică mai mult de trei 3 milioane de euro, iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,2 milioane lei (peste 725.300 de euro).De asemenea, la Joker, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 1,1 milioane lei, ceea ce înseamnă mai mult de 271.700 de euro. Și la 5 din 40, la categoria întâi, premiul este important, depășind 316.800 lei, adică mai mult de 71.800 de euro, iar la Super Noroc, la aceeași categorie, se înregistrează un report în valoare de peste 6.600 lei.La tragerea Noroc Plus de joi, 6 august, a fost câștigat premiul de categoria întâi, în valoare de 125.689,80 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Craiova și a fost completat cu o variantă combinată cu doi jokeri la Joker și două variante de Noroc Plus. Pe lângă premiul de categoria întâi, posesorul biletului norocos a obținut și un câștig de categoria a treia, suma totală câștigată fiind de 126.137,61 lei.