Câţi bani primeşti de la stat pentru o rablă, ca să îţi cumperi maşină electrică

Câți bani primești de la stat pentru o rablă, ca să îți cumperi mașină electrică

Constănțenii au început să prindă gustul mașinilor noi, mai ales atunci când statul îți dă bonusuri de mii de lei, ca să scapi de una veche. Tichetele Rabla s-au dat ca pâinea caldă, în doar câteva zile, așa că Ministerul Mediului a anunțat că suplimentează bugetul programului cu încă aproape 2.000 de eco-bonusuri. De la sfârșitul săptămânii trecute, acestea sunt disponibile în întreaga țară, așa că dacă mai aveți prin garaj o „bătrânică” ruginită și cu mulți kilometri la bord, mai aveți o șansă să o înlocuiți cu o „bijuterie” lucioasă și de ultimă generație.Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național Rabla Clasic 2016 a fost suplimentat cu 1.846 de tichete electronice, suma relocată ridicându-se la 12 milioane de lei.„Anul acesta programul Rabla a atins un succes istoric în cei 12 ani de când funcționează: a fost primul an în care tichetele electronice au fost epuizate în mai puțin de trei săptămâni și primul an în care Ministerul Mediului decide două suplimentări de buget. După ce în luna iulie am venit cu completarea programului cu 4.000 de tichete electronice care s-au epuizat și ele pe parcursul câtorva zile, am decis o nouă alocare bugetară care acoperă circa 2.000 de tichete electronice”, a declarat Cristiana Pașca Palmer, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.2.000 de euro dintr-un focPentru Rabla Clasic rămâne în vigoare prima de casare de 6.500 de lei, cu posibilitatea accesării suplimentare a două eco-bonusuri. Este vorba despre un eco-bonus de 750 de lei care poate fi adăugat primei de casare în situația în care românii aleg să-și cumpere o mașină al cărei motor generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 100 g/km și un eco-bonus în valoare de 1.500 de lei pentru situația în care populația optează pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid.Dacă mașina nouă respectă ambele criterii, un cetățean poate beneficia de ambele eco-bonusuri, putând să ajungă, cu tot cu prima de casare, la o finanțare de 8.750 de lei care va fi suportată de Agenția Fondului de Mediu din costul mașinii noi.Variante pentru toată lumea„În prezent, avem în derulare și programul Rabla Plus, dedicat mașinilor electrice. Suplimentarea bugetului pentru Rabla Clasic oferă cetățenilor care doresc să achiziționeze o mașină electrică un beneficiu cumulat de aproape 6.000 de euro”, a adăugat ministrul Cristiana Pașca Palmer.În cazul Rabla Plus, românii care vor să aleagă o mașină care nu poluează beneficiază din partea AFM de două tipuri de eco-tichete: unul de 5.000 de lei pentru achiziționarea unui autoturism nou electric-hibrid și unul de 20.000 de lei pentru mașinile noi sută la sută electrice.Cele două axe ale programului pot fi accesate separat sau combinat. În situația în care un cetățean deține o mașină veche pentru casat și dorește să achiziționeze un autoturism nou sută la sută electric sau nou electric hibrid, va beneficia de un sprijin financiar de aproximativ 6.000 de euro, deoarece va primi, concomitent, atât prima de casare de 6.500 de lei, cât și eco-tichetul de 20.000 de lei sau cel de 5.000 de lei.