Câţi bani pierzi dacă depui la bancă 1.000 de lei pe 12 luni?

Câți bani pierzi dacă depui la bancă 1.000 de lei pe 12 luni?

Deși depozitele nu mai garantează câștiguri substanțiale, oamenii preferă să-și țină economiile în siguranța la bancă. Românii încă mai depun bani la bănci.La jumătatea anului 2016, FGDB (Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare) a realizat o analiza a depozitelor populației la instituțiile de credit. Peste 10 milioane de persoane fizice dețin depozite bancare in valoare de 137,1 miliarde lei.Cei care reușesc să facă economii sunt persoanele cu vârsta între 41 - 50 ani (64,2%), urmată de grupa 31 - 40 de ani (62,5%).Avem de câștigat?În România, deși nu avem ca în alte țări dobânzi negative în cazul depozitelor, putem avea DAE negativ și câștig real negativ în cazul acelor depozite din care retragi la scadență mai puțini bani decât ai depus, potrivit FinZoom.ro.Pentru un depozit de 1.000 lei, la finelele unui an vom retrage cu câțiva lei mai mult decât am depus, însă doar la trei bănci din piață. Comisioanele aferente deschiderii unui depozit (comision de deschidere/închidere cont curent, comision de administrare cont curent (lunar/anual), comision de retragere numerar la ghișeu) ne diminuează semnificativ economiile, putem pleca acasă cu mai puțini bani decat am depus, mai exact cu aproximativ 68 de lei.Astfel, la suma depusă de 1.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, la ING Bank pierzi 67,65 de lei, la BRCI 58,41 de lei, iar la OTP Bank 49,33 de lei. În schimb, la Banca Transilvania câștigi 7,42 de lei, la Libra Internet Bank câștigi 13,97 de lei, iar la Marfin Bank 16,08 lei.Recomandări FinZoom.ro pentru depozite la termenComparați depozitele în funcție de câștigul real obținut (dobânda, minus taxe (16%) și minus (comisioane de cont curent și retragere numerar în ziua scadenței)).Nu „spargeți” depozitul înainte de termen fiindcă pierdeți dobânda.Dacă vreți să aveți oricând acces la bani, alegeți un cont de economii (au dobânzi aproape similare cu depozitele și puteți retrage și depune oricând bani, fără să fiți penalizat). Compara Câștigul Real (DAE) pentru Conturi de Economii pe FinZoom.roAlegeți depozite cu capitalizarea dobânzii (se calculează dobânda la dobândă).Alegeți o banca fără comision de retragere numerar în ziua scadenței și retrageți banii din depozit doar în ziua scadenței – în celelalte zile veți plăti comision de retragere numerar calculat la întreaga sumă retrasă (câștig din dobândă + banii depuși în depozit de dumneavoastră).Pentru sume mai mari, programați retragerea de numerar, chiar și la scadența depozitului (unele bănci comisionează retragerile neprogramate cu 2%).Ridicați sumele programate, pentru a nu fi penalizat (penalizare 2% din suma programată si neridicată).Dacă aveți un card de salariu/pensie la aceeași bancă, comisionul de retragere numerar cu cardul de la bancomatul propriu este la majoritatea băncilor zero. Vă puteți transfera banii din depozit, la scadență, pe card fără costuri.Nu țineți banii la saltea! Chiar dacă oferă câștiguri mici, banii depuși la bancă sunt garantați in limita a 100.000 euro / deponent / bancă. În caz de faliment al băncii, sumele depuse și dobânzile aferente (minus comisioanele datorate băncii) vă sunt returnate în maximum șapte zile (conform unei Directive Europene transpusă în legislația noastră).