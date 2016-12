Câţi bani fac cerşetorii de pe străzile Constanţei

Câți bani fac cerșetorii de pe străzile Constanței

Sunt prin toată Constanța, la fiecare semafor, pe marile bulevarde, în parcările supermarketurilor, în centru, ne întind mâna cu ochi triști și ne bânguie câteva cuvinte să ne înduioșeze. Uneori ne lăsăm convinși și le întindem un bănuț sau o hârtie, alteori trecem mai departe indiferenți sau îi gonim cu o privire urâtă sau cu o înjurătură. Sunt cerșetorii Constanței, parcă din ce în ce mai mulți în ultima perioadă.Ne agasează, ne bat în geamul ma-șinii, ne urmăresc pe stradă, doar doar i-om ajuta cu ceva. Puțini se mulțumesc însă cu un covrig sau cu un biscuite, cei mai mulți așteaptă bani.„Dați-mi și mie 50 de bani, să-mi iau ceva de mâncare!”, așa și-a început povestea Marian, unul dintre copiii care își petrec zilele calde de noiembrie în intersecția de la Tomis III. L-am întrebat dacă își ia de mâncare și câți ani are. Ne-a răspuns că are opt ani și că împarte mâncarea pe care o cumpără din banii cerșiți cu cei cinci frați și surori pe care îi are acasă. Stă în Agigea, dar nu vine la Constanța în fiecare zi. Părea că are textul gata pregătit pentru astfel de curioși. Atunci când l-am întrebat cu cine vine de la Agigea, a spus că vine cu mama lui, care face curățenie la cineva și că nu ajung la Constanța în fiecare zi, ci doar de două ori pe săptămână.„Mama muncește trei - patru ore și când termină vine și mă ia de aici. Ea primește 100 de lei pentru munca sa și eu strâng câteodată cam tot atât. Mergem și cumpărăm ce ne trebuie și ne ajunge până săptămâna viitoare. Tata nu mai stă cu noi, pentru că l-a gonit mama. Nu are serviciu”, ne-a mai spus Marian.Își cumpără alcool sau țigări Nu știm cât din povestea băiatului este adevăr și cât invenție, pentru a înduioșa trecătorii. Cert este că, a doua zi, nu l-am mai găsit în intersecție și nici a treia sau a patra zi. Dacă este adevărat ceea ce ne-a spus, este de apreciat atât el, cât și mama sa. Din păcate, însă, mulți dintre cerșetorii de pe străzile Constanței sunt doar niște impostori. Prea puțini însă folosesc banii primiți pentru a-și duce traiul de pe o zi pe alta. Unii își ali-mentează viciile, cumpărându-și băutură și țigări, alții chiar merg la jocurile de noroc.Pușcărie pentru cerșetorie Conform legilor în vigoare, cerșetoria este considerată infracțiune și se poate pedepsi chiar și cu închisoarea. Cu toate acestea, n-am prea văzut cerșetori reținuți și încarcerați. Practic, fapta persoanei care, având capacitatea de a munci, apelează în mod repetat la mila publicului, cerând ajutor material, se pedepsește cu închi-soarea de la o lună la trei ani. Totuși, autoritățile îi privesc cu indulgență pe cerșetori și îi tolerează, chiar dacă unii dintre ei devin agresivi atunci când oamenii îi ignoră. Însă, aceștia trăiesc mai mult decât îndestulător din mila publică.