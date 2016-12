Câţi bani doriţi pentru ce ştiţi să faceţi? Piaţa microjob-urilor este deschisă!

Câți bani doriți pentru ce știți să faceți? Piața microjob-urilor este deschisă!

Dorința de a câștiga un ban în plus combinată cu niște abilități profesionale poate face diferența din portofel la final de lună. Influențată pe de-o parte de avansul tehnologic, și pe de alta de apariția crizei economice care a dus la dispariția atât a multor firme cât și a numeroase joburi, activitatea profesională a românilor pare să fie din ce în ce mai mult caracterizată de inițiativa privată. Unii încă mai așteaptă, ce-i drept să le dea fie statul, fie altcineva un job, dar alții, ceva mai ambițioși și proactivi își transformă abilitățile în venituri.Apărută în România în octombrie 2012, platforma „microjoburi.ro” este locul de întâlnire dintre profesioniștii care au capacitatea de a oferi anumite servicii și cei care au nevoie să externalizeze anumite operațiuni ale companiilor lor.Pornită cu doar 150 de dolari, afacerea a strâns în aproape trei ani mii de utilizatori și joburi realizate, iar potențial de extindere există, spun oficialii companiei.„Inițial, a început după modelul Fiverr. Se tranzacționau serviciile. Am văzut însă, că oamenii vor să colaboreze și astfel, microjoburi.ro a devenit o platforma de promovare unde am adus îmbunătățiri constant atât pe partea de mobile cât și desktop. Vrem, pe lângă persoanele fizice să atragem și firme și asta pentru că acestea își pot permite să plătească și abonamentele pe care le punem la dispoziție. Sunt în țară oameni foarte pricepuți pe categoriile lor, dar avem și români din afara țării care activează pe platformă. Tocmai de aceea, în ceea ce privește planurile de dezvoltare, ne gândim ca în viitor să ne extindem în Europa, sau de ce nu, dacă lucrurile merg bine, la nivel mondial “, a declarat Laur Matache, fondatorul companiei.Oricine, cu acces la internet, poate intra pe platformă, iar după ce își face un cont poate să își ofere serviciile profesionale. Există și niște abonamente care pot oferi o mai bună vizibilitate prestatorilor de servicii, iar un alt punct forte îl reprezintă evaluările pe care le primesc cei care au îndeplinit deja activitățile pe care s-au angajat să le realizeze.De menționat ar mai fi că ofertele se actualizează constant și sunt destul de variate: de la design, la arhitectură și proiectare la editare și scriere de articole, referate, logo-uri și traduceri, orice membru al acestei comunități de profesioniști poate face exact ceea ce îi place și se pricepe, iar roadele muncii se văd.