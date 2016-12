Câţi bani au cheltuit turiştii în primul week-end de vară, la mare

Câți bani au cheltuit turiștii în primul week-end de vară, la mare

Primul week-end oficial de vară a adus la mare peste 45.000 de turiști, mult peste așteptările hotelierilor. Potrivit reprezentanților Federației Patronatelor din Turismul Românesc, turiștii care au petrecut minivacanța de Rusalii pe litoral au cheltuit aproximativ 6 milioane de euro. Se pare că din ce în ce mai mulți români încep să guste vacanțele timpurii la mare, numărul fiind cu aproximativ 10.000 mai mare decât în 2014 și cu 15.000 mai mare decât în 2013. „În acest an, sărbătoarea Rusaliilor a reprezentat, de fapt, deschiderea sezonului estival pe litoral. Acum au sosit la mare adevărații turiști de litoral, care au venit pentru soare și mare, spre deosebire de minivacanța de 1 Mai, când cei mai mulți români au ajuns la mare pentru cluburi”, precizează conducerea FPTR.Cea mai aglomerată stațiune a fost Mamaia, dar și în zona de sud a litoralului în hoteluri și pensiuni s-au cazat aproximativ 5.000 de turiști, care au preferat liniștea și verdeața. Cele mai căutate au fost hotelurile renovate, care au făcut investiții, care arată bine și care au făcut promoții în această perioadă. „Este momentul ca autoritățile locale să se implice mai mult, litoralul românesc are un mare potențial și poate concura cu litoralul țărilor vecine. Anul acesta am primit semnale pozitive din partea Guvernului, care a redus TVA-ul la pachetele de cazare și începând cu 1 iu-nie și la alimente, ceea ce va duce la o scădere vizibilă a costurilor de vacanță pentru toți românii. Patronii din turism sunt gata să deschidă un nou capitol de colaborare privind relația mediului de afaceri cu autoritățile statului”, a declarat Mohammad Murad, președintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc.