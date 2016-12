Câţi bani au cheltuit românii pe vacanţe în Malta

Câți bani au cheltuit românii pe vacanțe în Malta

Mai mult de 6.000 de români au ales să meargă în vacanță în Malta, în acest an. Pentru aceste sejururi ei au cheltuit peste 6,5 milioane de euro.Potrivit unei agenții de turism, în 2014, cursele directe către Malta au dus în vacanță aproximativ 3.700 de turiști români, în cele șase luni ale sezonului turistic. Aceștia au cheltuit 4,7 milioane de euro pe sejururi.„Pentru 2014 am observat o creștere a cererii pentru sejururile la hotelurile de 4 și 5 stele în rândul cuplurilor proaspăt căsătorite sau a celor care au mers însoțiți de copii, cheltuiala medie pe biletul de avion și pe cazare a unei persoane urcând astfel la 1.050 de euro. În plus, fiecare turist își achiziționează din țară și excursiile opționale, ajungând astfel la o medie a bugetului de vacanță pentru shopping, vizite turistice și masă de aproximativ 700 de euro. Astfel spus, pentru o vacanță de 7 zile în Malta la un hotel de 5 stele, un turist român alocă, în medie, 1.700 de euro”, a susțin reprezentanții agenției de turism.Pentru pachetele turistice de cinci stele, au optat 35% din turiști, în timp ce o pondere de 50% a fost deținută de ofertele speciale și programul de Seniori Travel, al căror preț a pornit de la 299 de euro de persoană, incluzând sejurul de 7 zile cu avion și cazare.