Câţi bani are de recuperat RADET de la constănţeni

Câți bani are de recuperat RADET de la constănțeni

A venit vremea rece și, mai de voie, mai de nevoie, RADET a început să furnizeze căldură în apartamente. Constănțenii așteaptă acum cu înfrigurare facturile la întreținere. Cum majoritatea lor nu beneficiază de nicio subvenție la prețul gigacaloriei, costul căldurii va atinge, ca și anul trecut, valori foarte mari, de sute de lei. Mai mult decât atât, mulți dintre ei încă mai au de plătit facturile de anul trecut.Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice Constanța are de recuperat de la consumatori datorii de aproape zece milioane de lei. Acestea sunt sume adunate din facturi restante atât de la asociațiile de proprietari, cât și de la agenții economici și diverși abonați.„Cele mai mari datorii le au asociațiile de proprietari, însumând 6.902.023,25 lei. În Top 10 al datornicilor se află A.P. 403, de pe Bd-ul Aurel Vlaicu nr. 31, bloc B9, sc. B, ap. 28, cu 1.081.527,35 de lei, urmată de A.P. 577 de pe str. Dezrobirii nr. 96, bloc DR 13, cu 867.975,91 de lei și A.P. 237 de pe strada Dumitru Marinescu nr. 17, bloc IV 48, scara A, cu 819.400,75 de lei”, precizează reprezentanții RADET, care au și publicat pe site-ul instituției, topul datornicilor.Pe lista rușinii se mai află A.P. 749, de pe strada Suceava nr. 5, bloc 5B, scara D, cu 699.559,82 lei, A.P. 94, de pe aleea Murelor nr. 4, bloc P1, scara C, cu 363.993,19 lei, A.L. 511, de pe strada Micșunelelor nr. 2, bloc 22, scara D, cu 329.725,63 lei, A.L. 579, de pe strada Dezrobirii nr. 163, bloc SR 4, cu 291.773,92 lei; A.P. 49, de pe strada Suceava nr. 3, bloc 5A, scara D, ap. 92, cu 226.515,10 lei, A.L. 530, de pe strada Egretei nr. 6, bloc AV 5, cu 208.771,09 lei și A.L. 303, de pe Bd-ul Alexandru Lăpușneanu nr. 100, bloc AL 2, scara B, cu 208.679,41 lei.Milioane de lei la agenții economiciConsumatorii casnici au adunat și ei facturi neplătite de peste 244.040 de lei. Mulți au de plătit sume de zeci de mii de lei, cea mai mare datorie fiind de 33.462 de lei.Nici agenții economici nu stau mai bine la acest capitol, existând și un top al acestora, pe lista cu restanțe. De departe însă cea mai mare sumă de recuperat este de 1.437.191,66 de lei, pe care o are de plătit SC Comtext SA. Pe locul al doilea se situează Centrul Militar Zonal, cu o datorie de 162.825,77 de lei. În luna septembrie, pe listă figura și Direcția de Învățământ din cadrul Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public și Privat Constanța, cu suma de 429.750,99 lei. Acum însă nu mai apare, pesemne că au fost plătite datoriile pentru căldura furnizată în grădinițe și școli în iarna lui 2011.