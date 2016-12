Câte zile libere pot sta taţii acasă cu bebeluşul

Câte zile libere pot sta tații acasă cu bebelușul

Venirea pe lume a unui copil este o binecuvântare pentru multe familii. O dată cu el, se schimbă complet viața părinților, care au nevoie de timp să se acomodeze și să intre într-o rutină. Tocmai de aceea, statul român le dă mămicilor și tăticilor dreptul la zile libere plătite pentru a sta acasă cu bebelușul.Tații pot să intre în concediu paternal, încă de la nașterea copilului. Potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 210 din 1999, tatăl copilului nou-născut, care participă efectiv la îngrijirea acestuia, are dreptul la un concediu paternal plătit, de 15 zile lucrătoare, prin majorarea duratei concediului paternal de cinci zile lucrătoare cu încă zece zile lucrătoare, dacă a obținut atestatul de absolvire a unui curs de puericultură. Însă, dreptul la majorarea duratei concediului paternal se acordă o singură dată, indiferent de numărul copiilor titularului.Ulterior, tații mai pot sta acasă timp de o lună de zile, la finele concediului maternal. Însă, foarte puțini profită de acest drept. Unii spun că nu pot să lipsească atât de mult de la serviciu, chiar dacă este perfect legal, alții nu se cred în stare să aibă singuri grijă de cel mic. Așa se face că multe familii renunță la acele zile, chiar dacă pierd și indemnizația pentru creșterea copilului pe perioada respectivă.Legea românească spune că ambii părinți trebuie să participe la creșterea și îngrijirea copilului pentru cel puțin o lună de zile - „dreptul la concediul pentru creșterea copilului se acordă persoanelor ai căror copii se nasc începând cu data de 1 martie 2012, în situația în care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condițiile de acordare a acestuia”.O lună plătită de stat sau nu…Astfel, cel puțin o lună din perioada totală a concediului de creștere a copilului este alocată unuia dintre părinți care nu a solicitat acest drept, adică tatălui, dacă mama a solicitat concediul la început, și mamei, dacă tatăl este cel are a optat pentru concediul de paternitate. În cazul în care nu solicită dreptul la concediul care îi revine în luna respectivă, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acestuia. Cuantumul indemnizației în respectiva lună de concediu se va calcula în funcție de venitul tatălui, dacă el va trebui să stea ultima lună acasă cu bebelușul, fiind în valoare de 75 la sută din media veniturilor realizate de tată în ultimele 12 luni.„De la începutul anului și până în prezent, numai 19 persoane au anunțat că vor să beneficieze de această lună de concediu. Este vorba atât de mame, cât și de tați. Părinții trebuie să știe că, pentru a beneficia de această perioadă, trebuie să aibă stagiul de cotizare acoperit pentru minimum 12 luni, înainte de nașterea copilului”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Mariana Fătu, purtătorul de cuvânt al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța.În cazul în care, un părinte renunță la luna respectivă de concediu, trebuie să înștiințeze AJPIS cu cel puțin 60 de zile înainte. „Noi trebuie să fim informați de către părinte că nu va intra în concediu, chiar dacă are acest drept, pentru a suspenda indemnizația de creștere a copilului, la care nu are drept decât dacă stă acasă”, a mai adăugat Mariana Fătu.