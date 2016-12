Câte zile libere avem în 2012

Nici nu a început bine anul și parcă deja ne simțim obosiți. Ne-ar prinde bine o zi liberă de la serviciu, în afară de cele din week-end, asta dacă nu munciți sâmbăta și duminica. Dacă sperați să stați liniștiți acasă pe 24 ianuarie, nu vă faceți planuri prea mari, căci deputații încă nu au votat Ziua Marii Uniri, zi de sărbătoare națională nelucrătoare și nici ziua de 30 noiembrie - Sfântul Andrei.Românii vor munci anul acesta și pe 24 ianuarie și pe 30 noiembrie. Conform Codului Muncii, cele două zile nu sunt libere, așa că lucrăm normal. În cazul în care nu aveți niciun concediu de odihnă până atunci, primele libere le vom avea anul acesta tocmai de Paște. Pe 15 și 16 aprilie, prima și a doua zi de Paște, respectiv duminică și luni, stăm acasă și sărbătorim. Următoarea zi liberă o vom avea marți, 1 mai. Și după o lună, iar suntem liberi - în prima și a doua zi de Rusalii, pe 3 și 4 iunie, respectiv duminică și luni.În iulie muncim toată luna, dar în august avem din nou liber, cu prilejul Sfintei Mării - sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului, miercuri, 15 august. Ziua de 1 decembrie - Ziua Națională cade într-o zi de sâmbătă, așa că oricum este liberă. După care mai avem mini-vacanță de Crăciun, în prima și a doua zi, 25 și 26 decem-brie, respectiv marți și miercuri.Adepții cultelor religioase legale, altele decât cele creștine, mai beneficiază în plus față de zilele libere menționate de încă două zile pentru fiecare dintre cele trei sărbători religioase anuale, declarate astfel de respectivele culte.Românii muncesc multCu numărul actual de zile libere din Codul Muncii, România are printre cele mai puține sărbători legale din Uniunea Europeană, potrivit unui raport Eurofound. De cele mai multe sărbători legale beneficiază spaniolii (14), slovacii (13) și austriecii. Singura țară care are mai puține sărbători legale decât România este Olanda, cu cinci astfel de zile. Datele Eurofound arată că, în 2010, românii au petrecut, în medie, 41 de ore și 20 de minute la locul de muncă pe săptămână, cel mai mult din UE.La finalul lunii noiembrie, Senatul a adoptat o lege care prevede declararea zilei de 30 noiembrie ca sărbătoare legală. În prezent, actul normativ se află la comisiile Ca-merei Deputaților, forul decizional. O altă inițiativă legislativă vrea să modifice prevederile Codului muncii în sensul introducerii zilei de 10 mai ca sărbătoare legală.Sporuri pentru cei care muncescConform Codului Muncii, angajatorii sunt obligați să dea liber în sărbătorile legale. Există totuși și categorii de salariați care nu au încotro și muncesc în zilele de sărbătoare legală. Este vorba de acele domenii în care activitatea nu poate fi întreruptă din cauza „caracterului procesului de producție sau specificului activității”. Pentru unitățile sanitare și pentru cele de alimen-tație publică, în zilele de sărbătoare legală, se stabilesc programe de lucru adecvate, astfel încât populația să dispună de asistență medicală și de alimentele de strictă necesitate. Pentru angajații aflați în aceste categorii, Codul Muncii prevede compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile.Pentru celelalte cazuri în care nu se acordă zile libere în sărbătorile legale „din motive justificate”, salariații trebuie să beneficieze de un „spor la salariul de bază ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii pres-tate în programul normal de lucru”.