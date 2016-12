Câte persoane cu dizabilităţi trăiesc în România

Câte persoane cu dizabilități trăiesc în România

Aproximativ 700.000 de persoane cu dizabilități trăiesc în România, dintre care 80.000 sunt copii. Aceste cifre reies din cea mai recentă statistică, făcută publică de Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități (CEDCD).Președintele CEDCD, Mădălina Turza, a arătat că în București sunt înregistrați peste 6.000 de copii cu dizabilități și cifra reală ar fi mai mare decât statistica oficială, deoarece ea reflectă numai copiii înregistrați.„Pentru noi, data de 15 iulie este un moment simbolic, unul de suflet. În urmă cu doi ani am primit sentința de înființare a centrului nostru și acum putem spune că am evoluat și am învățat foarte multe. Am reușit să facem vocea copiilor auzită”, a declarat Turza, în cadrul unei conferințe aniversare.