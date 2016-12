Câte milioane de români au cablu TV

La finalul primului semestru din acest an, în România se înregistrau 6,8 milioane de abonați la servicii de retransmisie a programelor audiovizuale furnizate contra-cost, în creștere anuală cu 4,5 la sută. Astfel, rata de penetrare a serviciilor audiovizuale la nivel de gospodarii a depășit pragul de 91 la sută, conform datelor raportate de furnizori către ANCOM.Un procent de 65 la sută din totalul abonaților la servicii de retransmisie recepționau programele TV prin intermediul rețelelor de cablu, numărul acestora atingând valoarea de 4,4 milioane (+5,2 la sută față de 30.06.2014), în timp ce 34 la sută dintre abonați, adică 2,3 milioane (+3,1 la sută comparativ cu 30 iunie 2014), beneficiau de programe TV furnizate prin rețele cu transmisie prin satelit de tip DTH. 70 de mii de abonați (+9,8 la sută față de 30 iunie 2014), respectiv un procent de doar 1% din totalul abonaților, recepționau aceste programe prin tehnologie IP.În funcție de mediul de reședință, la mijlocul acestui an, 61 la sută dintre abonați erau din mediul urban, în timp ce 39 la sută erau din mediul rural. Majoritatea abonaților din mediul urban (81 la sută) beneficiau de servicii prin intermediul rețelelor de cablu, 17 la sută prin intermediul rețelelor cu transmisie prin satelit de tip DTH, respectiv 2 la sută prin tehnologie IP. În mediul rural, cei mai mulți dintre abonați, în procent de 60 la sută, recepționau programele TV prin intermediul rețelelor cu transmisie prin satelit de tip DTH, 40 la sută prin rețele de cablu, procentul abonaților prin tehnologie IP fiind nesemnificativ (0,1 la sută).Din punctul de vedere al modului de recepționare a programelor TV, numărul de abonați la serviciile de retransmisie a programelor media în format digital continuă să crească, atingând valoarea de 4,2 milioane din totalul de 6,8 milioane de abonați, înregistrând o creștere anuală de 7 la sută. În funcție de suportul folosit, aproximativ 55 la sută recepționau programe TV în format digital prin intermediul rețelelor cu transmisie prin satelit (DTH), in timp ce 43 la sută accesau aceste programe prin rețele prin cablu, iar 2 la sută prin tehnologia IP (IPTV).În ceea ce privește abonații la servicii de retransmisie a programelor audiovizuale furnizate prin intermediul rețelelor de cablu, din totalul celor 4,4 milioane, 1,8 milioane beneficiau de servicii in format digital (în creștere cu aproape 13 la sută față de 30 iunie 2014), ceea ce înseamnă o rată de penetrare la nivel de gospodării a acestor servicii de 24 la sută.