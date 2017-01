Câte mii de euro poate câştiga un medic sau o asistentă româncă, în Franţa

Oferta Eures

Câte mii de euro poate câștiga un medic sau o asistentă româncă, în Franța

După Marea Britanie, francezii par să fie din ce în ce mai interesați de medicii și asistentele medicale din România. Oferta Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța, prin portalul Eures, include, în prezent, 50 de posturi în Franța, majoritatea pentru personal medical. Medicii care cunosc limba franceză și sunt dispuși să își încerce norocul peste hotare pot câștiga, în Franța, chiar și 12.000 de euro pe lună. Eures propune două posturi de medic anestezist. Pentru unul din posturi, se oferă un salariu de 12.000 de euro, cu 15 zile de lucru lunar și un week-end de gardă pe lună, în medie. Pentru celălalt post, salariul este negociabil în funcție de experiență, cu sprijin locuință timp de o lună de zile. Un medic generalist poate câștiga între 7.000 și 10.000 de euro pe lună, în funcție de profil, în timp ce un medic de urgență poate ajunge la 6.000 de euro pe lună, negociabil în funcție de experiență. Un oftalmolog poate obține un salariu minim de 5.000 de euro pe lună, iar un chirurg oftalmolog primește, la fel ca și un radiolog, minimum, garantat, 8.000 de euro pe lună, plus scutire de impozit pe salariu pentru un an și sprijin pentru găsirea unei locuințe. Salarii atractive primesc și medicii sau asistentele românce care se duc să muncească în Marea Britanie sau Germania. De exemplu, în Marea Britanie, un asistent medical generalist se încadrează la o retribuție lunară cuprinsă între 21.388 și 27.000 de lire brut pe an. Oferta Eures mai include posturi de ingineri, tehnicieni, electricieni, bucătari, tâmplari, îngrijitori de bătrâni sau educatoare. Persoanele interesate de locurile de muncă în străinătate pot afla informații suplimentare la adresa www.eures.anofm.ro sau de la consilierul Eures Elena Pană, din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța, tel. 0241/481.553.