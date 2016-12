Cât vor plăti agenţii economici din Mamaia şi proprietarii pentru taxa de promovare

Cât vor plăti agenții economici din Mamaia și proprietarii pentru taxa de promovare

Sezonul estival 2013 începe cu o nouă taxă pentru agenții economici care își desfășoară activitatea în stațiunea Mamaia, dar și pentru proprietarii de locuințe. Primăria Constanța a inițiat modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 330/2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013, prin introducerea unei taxe noi, intitulată taxă de promovare a stațiunii Mamaia, pentru toți operatorii economici din stațiune și pentru cei care dețin apartamente sau case. Sumele diferă, în funcție de zone și specificul activităților prestate, dar se ridică la mii de lei pe an.Pe site-ul Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța a fost deja publicat proiectul de ho-tărâre privind modificarea și completarea HCL cu pricina. „La solicitarea Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Litoral - Delta Dunării și a Asociației Patronale Mamaia, a fost propusă instituirea unei taxe pentru promovarea turismului în Stațiunea Mamaia și Sat Vacanță precum și reanalizarea taxelor speciale instituite în conformitate cu dispozițiile art. 282 din Legea nr. 571/2003, respectiv taxa pentru irigații spații verzi în Stațiunea Mamaia și taxa pentru creșterea gradului de liniște și siguranță în derularea activităților economice în Constanța , Mamaia și Sat Vacanță”, explică directorul executiv al SPIT Constanța, Virginia Uzun.Potrivit acesteia, „taxa de promovare a turismului în Stațiunea Mamaia și Sat Vacanță este insti-tuită din rațiuni de promovare a stațiunii Mamaia, ca destinație turistică la nivel național și internațional și de creștere a gradului de expunere a Satului de Vacanță în rândul obiectivelor turistice, fiind utilizată pentru finanțarea activităților de promovare și punere în valoare a patrimoniului turistic”.Taxe în funcție de zoneTaxa este stabilită diferențiat, în funcție de destinația spațiului și se încasează de la persoanele fizice și operatorii economici respectiv, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și persoane juridice, care își desfășoară activitatea în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță. Astfel, agenții economici care prestează servicii de cazare turistică vor plăti 4.000 de lei pe an pentru hoteluri, hoteluri - apartament și complexuri hoteliere și 3.000 de lei pe an pentru moteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanță, campinguri, pensiuni turistice și pensiuni agroturistice. Pentru firmele de agrement, cum ar fi cluburile, cazinourile, sălile polivalente, instalațiile și dotările specifice agrementului turistic, taxa este de 4.000 de lei pe an. Unitățile de alimentație publică din incinta structurilor de primire cu funcțiuni de cazare și restul stațiunii, precum și cele administrate de societăți comerciale de turism, dar și restaurantele, barurile, unitățile de fast-food, cofetăriile, patiseriile din zona a doua vor plăti o taxă de 3.500 de lei. Unitățile de alimentație publică din zona întâi vor plăti 2.500 de lei pe an, iar cele din zona a treia vor plăti 2.000 de lei pe an.Taxate pentru promovare vor fi și farmaciile, sălile de jocuri, atelierele foto, spălătoriile auto, cu câte 2.000 de lei pe an. Firmelor de transport, inclusiv trenulețelor, telegondolei și ambarcațiunilor cu scop turistic li se va impune o taxă de 1.000 de lei pe an. Nici comerțul ambulant nu va fi uitat, cu taxe diferențiate, în funcție de zone, 1.000 de lei pentru zona a doua, 700 de lei pentru zona întâi și 400 de lei pentru zona a treia. Cea mai mică taxă prevăzută este de 100 de lei, pentru proprietarii de locuințe.Cum se împart baniiTermenele de declarare, res-pectiv plată a taxei este data obținerii sau vizării autorizației de funcționare sau a avizului pentru programul de funcționare ori a autorizației pentru ocuparea temporară a domeniului public, dar nu mai târziu de 1 iulie 2013.„Din numele încasate cu titlu de taxă pentru promovarea turismului în stațiunea Mamaia și Sat Va-canță, un procent de 80 la sută se va vira către Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Litoral - Delta Dunării în vederea finanțării activităților destinate exclusiv promovării stațiunii Mamaia, pe care această asociație le desfășoară, restul rămânând la bugetul local pentru finanțarea activităților de promovare și punere în valoare a patrimoniului turistic”, a mai precizat Virginia Uzun.Conform unei declarații recente a primarului Radu Ștefan Mazăre, „în stațiunea Mamaia operează aproximativ 1.000 de agenți economici”.