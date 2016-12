Cât VIN şi TĂRIE bea românul de la Crăciun până la Sfântul Ion!

3

COMPLETAREA TRIMITERILOR:

Maupassant (vedeti decrierea chefurilor taranesti); Zola (vedeti descrierrea nuntii "sarace" din Gervaise sau a bancheteului din spalatorie; ca si mesele si chefurile muncitorilor zidari etc.); Pieter Bruegel si ale sale sarbatori... mesele nordicilor in diferite saga etc... Sau la arabi nuntile unde se tot maninca (la ei e interzis alcoolul) zile in sir; cea mai rafinata mancare (si de prestigiu) fiind camila umpluta cu oi, umplute cu gaini, umplute cu orez si stafide ( camila bagata la "cuptor" intreaga)... Vedeti banchetele fuegienilor sau laponilor care descopera cate o balena esuata. Cam pute balena la descoperire si sigur pute dupa 7-10 zile de chef linga hoitul ei dar... e hrana din belsug pentru cateva barci(familii) atitea zile... Sigur mai sunt opere literare unde se descriu mese pantagruelice la diferite popoare. Tare mi-e teama ca si aici suntem in urma, daca ne comparam cu ei. Dar in opinia scopitilor nostri jurnalisti si a fufelor ce au trecut examenele prin specialitati locale :"poale in briu" sau..."oralul", romanii sunt nehaliti, nesimtiti etc..... mai cititi copilasi! Abia pe urma scrieti. Ca altfel va faceti de ras! Nu citesc doar generatiile voastre de agramati si palgiatori habarnamisti...