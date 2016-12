Cât timp durează căsătoriile românilor

28.507 cupluri de romani au divortat in anului 2013, cu aproape 3.000 mai putin decat in anul 2012.Conform datelor publicate de Institutul National de Statistica, durata medie a casatoriilor desfacute a fost de 13,6 ani si, practice, una din cinci casnicii s-a terminat in fata judecatorului sau a notarului.Cauzele invocate pentru desfacerea casatoriei au fost 3,3 la sut infidelitatea conjugala, 2,5 la suta alcoolismul, 2.3 la suta violentele fizice, 3,5 la suta cause combinate, 23,9 la suta alte cause si 65 la suta acordul partilor.