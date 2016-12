Cât plătesc taxa de promovare complexurile hoteliere din staţiunea Mamaia

Cât plătesc taxa de promovare complexurile hoteliere din stațiunea Mamaia

Serviciul Public de Impozite și Taxe (SPIT) Constanța precizează faptul că taxa de promovare pentru complexuri hoteliere care au mai multe unități, dar o singură evidență contabilă este de 4.000 de lei. „Complexul hotelier reprezintă un ansamblu de structuri de primire turistice cu funcțiuni diferite care sunt exploatate de același operator economic, sunt amplasate în perimetrul aceleiași unități de cazare, iar activitățile realizate sunt cuprinse într-o singură evidență contabilă. În această situație, taxa pentru promovarea turismului datorată este în cuantum de 4.000 lei pe an”, explică directorul executiv al SPIT, Virginia Uzun.În cazul în care condițiile precizate anterior nu sunt îndeplinite cumulativ, taxa este datorată pentru fiecare activitate desfășurată în parte. „De exemplu, dacă restaurantul este utilizat de către un operator economic, iar hotelul este utilizat de altul, totalul taxei de promovare a turismului datorată este în cuantum de 7.500 lei pe an și anume 3.500 lei pe an pentru restaurant, respectiv 4.000 lei pe an pentru hotel”, mai adaugă șeful SPIT.