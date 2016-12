Cât o mai duc plajele româneşti

2

??????

Nimic nou.Am fost si am ramas un popor de carpaci.Carpim peste tot,industrie,politica,sanatate etc.Asta este stilul in "spatiul mioritic".Nu suntem capabili sa vedem in viitor si sa facem ceva dutabil.Istoria a dovedit-o .Ne-am invatat de 2000 de ani sa vina altii sa ne impinga de la spate.Oare cum face Olanda sa isi mareasca in permanenta teritoriul,cu toate ca este sub nivelul marii?Minusculul stat Monaco de asemenea.Grecii antici au inteles ca partea estica se erodeaza permanent si au mutat portul acolo unde este si astazi, noi mai ai dracului am facut o plaja artificiala(Parc-Flora)cu nisip din lac.Poate veni si mama japonezilor,ca noi tot dupa capul nostru o sa facem.