Cât ne va costa încălzirea la iarnă, la Constanţa

Faza cu 3M e dementiala, ia un camion de 3 M si de la mine, Mazare. Am in bloc, fitosi cu i-phone, fite si subventii. Ies doamnele cu nasul pe sus si nu sunt deranjate ca au subventie, ba chiar le bucura diferenta de bani mai iau si ele un parfum... Pe de alta parte, am vazut din poza cum arata si caloriferele redactiei, fata din poza, se uita la bani si e trista ca: 1-nu ii ajung banii de caldura, 2- ala e salariul ei si atat, 3- nu au strans la cheta in redactie, sa iasa poza mai dramatica. Ce bifez, 1,2 sau 3 ? Presimt ca mai intra niste minusuri, pe comentariu, din redactie, dar nu ma supar. :)