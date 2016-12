Cât ne costă masa de Revelion

Mulți dintre noi ne-am planificat nici vacanță la munte, nici petrecere la restaurant de Revelion. Așa că vom sărbători intrarea în 2012 acasă, alături de prieteni ori familie. Noul An trebuie întâmpinat cum se cuvine, cu mese îmbelșugate, cu bucurie și optimism în suflet. Și pentru că este o noapte specială și bucatele trebuie să fie deosebite. Chiar dacă mulți aleg preparatele tradiționale, precum salata de boeuf, sarmalele, cârnații, răcitura, nu vor lipsi de pe masă nici delicatesele precum somonul, curcanul, fructele de mare ori mușchiulețul de vită.Dacă doriți însă o astfel de tratație, trebuie să vă pregătiți să scoateți câteva sute de lei bune din buzunar. Mai ales dacă aveți și ceva invitați. Cu sarmalele scăpați mai ieftin în cazul în care mai aveți de la Crăciun, salata de boeuf nu vă costă nici ea prea mult, cârnații i-ați luat la reduceri, din Ajun, așa că mai rămâne să cumpărați „trufandalele”.Cele mai bune prețuri le găsiți în super și hipermarket-uri, iar oferta este bogată. Dacă preferați somo-nul proaspăt și nu cel congelat, îl găsiți de la 35 până la 45 de lei kilogramul, file sau cotlet. Creveți găsiți și la kilogram, dar și ambalați. Cei vrac costă aproximativ 40-50 de lei per kilogram, iar la pungă sunt mai scumpi, de la 15-20 de lei - 400 de grame. Scoicile sunt și ele destul de piperate la preț. Pot ajunge și la 50 de lei punga de 500 de grame, dar mai sunt și la cutii de 200 de grame, cu 17-18 lei.Cu curcanul este iarăși cheltuială mare. Dacă nu ați fost pe fază să cumpărați unul refrigerat, la reduceri, chiar după Crăciun, când kilogramul ajunsese la 15 lei, va trebui să dați acum aproape 20 de lei pe kilogram. Mai găsiți și cu 15 lei, dar numai congelat. Dacă are în jur de 5 kilograme, ajunge cam la 65 de lei. Nu uitați și de condimentele absolut necesare pentru a-l împăna. Vă mai costă și acestea cam 15-20 de lei. Ca și garnitură puteți alege niște cartofi dulci, cu 8-9 lei kg, varză de Bruxelles cu 10 lei kg, ciupercuțe cu 8 lei kg sau știuleți de porumb cu 5 lei - 2 bucăți.Toate acestea trebuie udate cu un vin bun, de cel puțin 20 de lei sticla, și cu o șampanie selectă. Ceva mai ieftină este varianta de vin spumant, vândută acum de comercianți la reduceri conside-rabile, chiar și cu 7-8 lei sticla. Șampania poate să ajungă și la 60 de lei sticla.Dulciurile nu trebuie nici ele omise. Cu șampanie merg și niște fructe, precum căpșunile, iar dacă mai punem la socoteală și ceva ciocolată, cu siguranță trecem de 50 de lei și la acest capitol.Așadar, înainte să vă anunțați drept gazdă pentru Revelion și să dați invitațiile către prieteni și rude, faceți-vă o socoteală. Per total, pentru a avea o masă plină cu bunătăți vă va costa peste 500 de lei.