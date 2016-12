Cât ne costă căsătoria şi divorţul din toamnă

Cât ne costă căsătoria și divorțul din toamnă

Planificați să vă căsătoriți sau, și mai rău, intenționați să divorțați, luați bine seamă de modificările legislative pe care le aduce Noul Cod Civil. Acesta va intra în vigoare în luna octombrie și aduce cu sine schimbări semnificative în ce privește instituția familiei. De la logodnă cu despăgubiri, legalizarea contractului prenupțial în convenție matrimonială, până la plăți compensatorii pentru soțul înșelat, partaj nemotivat sau pensie de întreținere pentru soțul mai sărac, orice va fi posibil din toamnă.Așadar, dacă sunteți hotărâți să vă „luați cu acte”, gândiți-vă bine înainte căci despărțirea s-ar putea să vă coste scump. Dacă mai întâi vă logodiți, conform Noului Cod Civil „partea care rupe logodna în mod abuziv poate fi obligată la despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei, în măsura în care au fost potrivite cu împrejurările, precum și pentru orice alte prejudicii cauzate”. Și trebuie să știți că nu merge nici dacă, în încercarea de a scăpa de despăgubiri, îl provocați pe celălalt să rupă logodna. Legiuitorii s-au gândit și la asta: „Partea care, în mod culpabil, l-a determinat pe celălalt să rupă logodna poate fi obligată la despăgubiri”.Convențiile la bunuri se pot schimba oricândApoi, dacă vreți să vă puneți averea la adăpost, neapărat încheiați un contract prenupțial. Potrivit noii legi, acesta se va numi „convenție matrimonială” și va preciza dreptul fiecărui soț la anumite bunuri. Mai mult decât atât, convenția poate fi modificată și în timpul căsniciei, dar nu mai devreme de un an după nuntă.Următorul pas, la căsătorie, este alegerea regimului matrimonial asupra bunurilor. Soții au la dispoziție trei variante: comunitatea legală, separația de bunuri sau comunitatea convențională. Con-vențiile cu privire la bunuri vor putea fi modificate oricând și ori de câte ori se dorește. Însă, schimbarea regimului matrimonial nu poate fi o portiță pentru a scăpa de datoriile la bănci, de exemplu. Aceștia pot solicita revocarea convenției privind bunurile.Partaj fără motive specificeÎn actualul cod civil, partajul în timpul căsătoriei nu este admisibil decât pentru motive temeinice. Legea nu specifică însă în ce constau aceste motive. Potrivit Noului Cod Civil, partajul în timpul regimului comunității de bunuri e posibil oricând, fără a trebui motivat. Bunurile comune pot fi împărțite, în tot sau în parte, prin act încheiat în formă autentică notarială, în caz de bună învoială, ori pe cale judecătorească, în caz de neînțelegere. Partajul poate fi total sau doar cu privire la anumite lucruri. Bunurile atribuite fiecărui soț, prin partaj, devin bunuri proprii, iar bunurile neîmpărțite rămân bunuri comune.Fără bani ascunși de nevastăIar dacă vă bănuiți consoarta sau consortul că nu declară acasă toți banii pe care îi face, puteți solicita prin instanță toate informațiile privind bunurile, veniturile, dar și datoriile sale. Instanța poate să îl oblige pe soțul celui care a sesizat-o sau pe orice terț să furnizeze informațiile cerute și să depună probele necesare în acest sens.Înșelatul și insultele, prejudicii moraleDe asemenea, atenție pe unde umblați și ce faceți în timpul căsniciei, căci, dacă veți fi considerat vinovat de desfacerea căsătoriei, sunteți buni de plată. Conform articolului nr. 388, soțul nevinovat poate cere despăgubiri de la cel vinovat. Legea nu face distincție dacă este vorba de un prejudiciu material sau moral, astfel încât se aplică în ambele situații. Deci, dacă unul dintre soți a fost înșelat de celălalt, poate fi interpretat drept un prejudiciu moral și are liber la despăgubiri. Însă prejudicii morale pot fi considerate și insultele sau orice altceva.Pensie pentru divorțațiDacă soțul care pierde procesul are o avere mai mare decât a celui care a câștigat, cel din urmă poate solicita o pensie de întreținere. Aceasta poate fi în bani, o sumă globală sau o rentă lunară ori anuală, dar și dreptul de a folosi anumite bunuri și chiar imobile.