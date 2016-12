Cât mai pompează RADET căldură în calorifere: "Temperaturile sunt destul de scăzute…"

Chiar dacă primăvara încă nu este complet instalată la Constanța, temperaturile au început să crească și în apartamente încă frig caloriferele. Mulți constănțeni au început să se plângă de faptul că este prea cald și că au ajuns să arunce căldura pe fereastră.„În timpul zilei, caloriferele sunt fierbinți, chiar dacă afară avem soare și 12, chiar și 15 grade Celsius. Noaptea, într-adevăr, este încă rece, dar ziua suntem nevoiți să stăm cu geamurile deschise, altfel ne sufocăm de căldură. Apoi, când va veni întreținerea o să plângem cu vorbe, mai ales dacă nu o să mai fie cu subvenție la căldură”, ne-a povestit Maria Știrbu, din cartierul Inel II. Femeia recunoaște că în timpul zilei se face prea cald în apartament și că a discutat deja cu vecinii din bloc pentru a opri căldura de tot, dar nu sunt toți de acord. „Cel mai bine ar fi ca să se furnizeze căldură la o temperatură mai scăzută sau deloc, pe timpul zilei, iar noaptea să fie normal, ca și până acum”, a spus și Ioan Chivu, din cartierul Tomis III.„Nu trebuie să aruncăm căldura pe geam!“Reprezentanții CET spun că, deocamdată, nu au stabilit programul de furnizare a agentului termic pentru luna aprilie. „Încă nu am primit solicitări să nu mai furnizăm agent termic. Temperaturile sunt, totuși, destul de scăzute, mai ales pe timpul nopții. RADET nu a înaintat către noi nicio solicitare, dar probabil că o va face în perioada următoare, pe măsură ce vor cere acest lucru și asociațiile de proprietari”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul general al Electrocentrale Constanța, Gheorghe Enache.Acesta recunoaște că este suficient de cald în apartamente și că locuitorii orașului Constanța nu îngheață în case, dar nici nu crede că este normal să risipească banii stând cu ferestrele deschise. „Nu ar trebui să aruncă căldura pe geam, afară, pentru că sunt totuși, bani. E drept că nu mai este nevoie de o temperatură ridicată a agentului termic. Vom analiza orice posibilitate care este utilă și în favoarea cetățeanului și vom stabili programul de furnizare”, a mai spus directorul CET.„Fiecare asociație are libertatea să oprească încălzirea când vrea!“RADET anunță însă că fiecare asociație este liberă să întrerupă căldura de tot sau numai pe timpul zilei, în funcție de cum se hotărăște între locatari. „Ca și principiu, noi furnizăm încălzire atât cât este necesar, în funcție de temperaturile exterioare. Data de oprire a furnizării nu este prevăzută într-un program pentru că nu putem să anticipăm evoluția vremii. Însă, din punct de vedere al consumului, toți consu-matorii din municipiu sunt conto-rizați, astfel încât pot să-și gestio-neze singuri costurile și să-și asigure confortul în locuințe. Oprirea furnizării se face benevol, nu trebuie să ne anunțe. Noi citim contoarele, stabilim consumul și facturăm cât s-a consumat”, a explicat directorul tehnic al RADET Constanța, Liviu Popa.Acesta a mai spus că au fost deja înregistrate solicitări pentru întreruperea furnizării încălzirii în zona Poarta 6, la blocurile ANL, acolo unde fiecare bloc are centrală proprie. „În acest sistem, ei pot să solicite să oprim centrala pe timpul zilei, într-un program prestabilit. În rest, unde nu sunt centrale de bloc, oprirea nu se poate face de către noi, dar fiecare asociație are libertatea de a lua din sistem cât agent termic consideră că îi este necesar”, a mai adăugat Liviu Popa.