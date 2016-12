Cât mai costă reabilitarea termică a locuinţei

Cât mai costă reabilitarea termică a locuinței

„Iarna car și vara sanie“ este principiul pe care îl urmează și constănțenii care vor să reducă din cheltuielile de la încălzirea locuințelor pe timp de iarnă. Astfel, de la un an la altul, bloc după bloc își schimbă „înfățișarea“ prin acoperirea fațadelor cu materiale termoizolante.Reabilitarea din punct de vedere energetic a blocurilor construite cu mulți ani în urmă, care nu au fost proiectate cu un astfel de sistem de reducere a costurilor la energie, este o soluție la care apelează tot mai mult și constănțenii. Din păcate, dacă la celelalte lucrări de întreținere și reparații care vizează imobilele, toți locatarii trebuie să participe la plată, de această dată, spun președinții Asociațiilor de Proprietari, fiecare face cum „îl taie capul”.„Locuiesc pe b-dul Tomis 291, iar aici, reabilitarea s-a realizat într-o singură etapă. Excepția a făcut-o un apartament de la etajul 10 unde nu locuiește nimeni și nu s-a pus problema să fie reabilitat. Aceasta este singura situație în care proprietarii nu pot fi obligați să facă reabilitarea, față de celelalte costuri de întreținere sau reparație care se impun la un bloc de locuințe.Sigur că, de preferat este ca toată lumea să fie de acord ca lucrările să se facă în același timp, cu aceleași materiale, mai ales pentru eficiență.Pentru că vorbim aici de faptul că iarna se menține mult mai bine căldura, iar vara este mult mai răcoare. Un alt exemplu care poate fi dat este că, mulți proprietari aleg reabilitarea parțială, adică doar pentru una sau două camere și deci se ajunge la un cost mai mic de reabilitare, însă fațada blocului arată ca o «sorcovă». Aceștia sunt și cei care își depun ulterior și cererile de debranșare”, a precizat președinta Asociației de proprietari 174 din Constanța.Nici proprietarii de case nu stau pe gânduri când vine vorba de izolarea termică a locuinței.„Am izolat anul trecut doar fațada casei pentru că atât ne-am permis. Și pentru că în iarnă am simțit diferența, scăpând în primul rând de igrasie, ne-am decis să izolăm toată casa”, ne-a spus doamna Maria Bucur, proprietara unei case din Constanța.Firmele de specialitate „fug” de asociațiile de proprietariDeși cererea către firmele de profil este din ce în ce mai mare, reprezentanții acestora susțin că, cel puțin în ultimul an, au refuzat foarte multe asociații de proprietari, pe motiv să oamenii sunt rău-platnici.„Cererea pe piață a crescut simțitor în ultimii ani, însă tot în acest interval ne-am confruntat și cu foarte mulți datornici. Dacă la o casă sau la o clădire de birouri se pot încheia contracte clare, cu obligații de ambele părți, la o asociație de proprietari se încheie contracte individuale și nu de puțin ori s-a întâmplat ca cel puțin 2-3 proprietari să nu plătească la timp, deși am stabilit și plata în 3 sau 4 rate.Și lucrarea e gata făcută, nu mai putem schimba nimic, decât să îi tot amânăm cu plata. De aceea, noi nu mai încheiem de ceva vreme contracte cu asociațiile”, ne-a declarat reprezentantul unei firme de reabilitări termice.Care sunt costurileÎn funcție de câți pereți exteriori are apartamentul, metrul pătrat se poate negocia cu firma care se ocupă de anveloparea blocului. Astfel, sunt firme la care costurile se încadrează între 55 de lei mp pentru polistiren de 5 cm și ajung la 60 de lei mp pentru cel de 8 cm sau 65 de lei pentru cel de 10 cm. În aceștia bani, firma vine și cu adeziv, plasă, dibluri și terasit.