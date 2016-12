Cât de riscantă este meseria pe care o practicaţi

Cât de riscantă este meseria pe care o practicați

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a elaborat un nou set de norme metodologice de calcul al contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de calcul a contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se află în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Muncii. La data intrării în vigoare a noului act legislativ, Hotărârea Guvernului nr. 144/2008 privind aprobarea Normelor Metodologice de calcul a contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale din februarie 2008 se abrogă.Proiectul de hotărâre are în vedere actualizarea perioadei de referință, respectiv anii 2009 -2011, și a indicilor de frecvență utilizați la determinarea clasei de risc, precum și a tarifelor de risc și a cotelor de contribuție, având în vedere că tarifele și clasele de risc se revizuiesc o dată la patru ani.Potrivit notei de fundamentare a proiectului, „tarifele de risc, respectiv cotele de contribuții se revizuiesc în interiorul limitelor minimă și maximă de 0,15% - 0,85% pentru fiecare clasă CAEN”. Se menține cota medie de 0,23% datorată de angajatori pentru sistemul asigurărilor de accidente și boli profesionale pe baza căreia s-a fundamentat bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013.Conform documentului, „clasele de risc se determină pe baza a patru indici de frecvență, care reprezintă numărul de cazuri asigurate care au fost declarate accident de muncă, raportat la 1.000 de salariați, numărul cazurilor asigurate cărora li s-a declarat accident de muncă soldat cu invaliditate și/sau deces, raportat la 1.000 de salariați, numărul cazurilor asigurate de boli profesionale raportat, la 1.000 de salariați și numărul mediu anual al salariaților care lucrează în condiții de muncă speciale și deosebite, raportat la 1.000 de salariați”.Clase de risc pe sectoare de activitateClasa de risc exprimă nivelul riscului de accidentare în muncă și sau de îmbolnăvire profesională aferent unui sector de activitate. Tariful de risc, respectiv cota de contribuție, reprezintă procentul aplicat asupra bazei lunare de calcul al contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.Anexa a doua a proiectului cuprinde tabelul cu încadrarea sectoarelor de activitatea din economia națională în clase de risc. Așa află că activitățile de cultivare a orezului sau a fructelor citrice, fabricarea articolelor din blană ori reproducerea înregistrărilor au clasa de risc 1, fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor are clasa 8,5, iar activitățile de servicii anexe pentru extracția mineralelor au clasa 11.Peste 150 de accidente de muncă, în județul ConstanțaÎn județul Constanța, pe parcursul anului 2012 s-au înregistrat 155 de accidente. „Din acestea, 104 au fost accidente soldate cu incapacitate temporară de muncă, 18 au fost accidente mortale în afara muncii. În cazul a 10 accidente mortale de muncă anchetele au fost deja finalizate, iar 22 sunt în curs de cercetare. De asemenea, am avut un caz de accident colectiv și șapte accidente încadrate în grade de invaliditate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial de Muncă din Constanța, Flori Vișan.