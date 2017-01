Cât de "rentabil" este să angajezi muncitori la negru? Patronii riscă închisoarea

1

Protectia Muncii in C-ta

„Implicarea Inspecției Muncii prin campanii de control și conștientizare a angajatorilor este în plină derulare"- o mare minciuna.Ex.: pe N.Iorga ,in fata Spitalului,este o lucrare in desfasurare.Eu de cate ori am trecut pe acolo, n-am vazut niciun muncitor sa poarte echipament de protectie: casca,salopeta,bocanci ,manusi etc.Toti parca erau luati de prin canalele orasului.Aceasta lucrare se desfasoara in buricul targului si aproape de ITM,iar inspectorii domnului Bratu.daca va uitati la toate santierele si lucrarile care se desfasoara in acest oras o sa observati aceleași lucruri: muncitori lucrand fara echipamente de protectie,lucrari in desfasurare ne semnalizate sau ingradite corespunzator etc.Toate acestea le observ zilnic ca cetatean ,iar inspectorii domnului Bratu nu le observa sau mai grav ,se fac ca nu le observa( intra in competenta DNA) PS.se ne spuna specialistul Dantes Nicolae Bratu ,daca gropile de langa Capela Militara( ce le de langa trecerea de pietoni) sunt semnalizate corespunzator.Daca va raspunde afirmativ,o sa-i arat eu niste poze de prin Germania sa invete si el cum se aplica protectia muncii in UE.