Cât de pregătită este Constanţa pentru un cutremur puternic

Cât de pregătită este Constanța pentru un cutremur puternic

România este zgâlțâit zilnic de cutremur de mică intensitate, care, deși sunt inofensive nu ne lasă să ne relaxăm gândind că suntem în siguranță. Cutremurul cel mare nu a venit încă, dar pe toți ne trec fiori când ne gândim ce s-ar putea întâmpla.Constanța este plină de clădiri vechi, în stare precară, care nici măcar nu au nevoie de un cutremur prea mare pentru a se nărui. Sunt așa-zisele construcții cu bulină roșie, care sunt în evidența autorităților locale, dar care sunt ignorate, în speranța că seismele mari ne vor ocoli. Potrivit Inspectoratului de Construcții Constanța, cele mai vulnerabile zone ale Constanței sunt Peninsula, pasajul pietonal de la Tomis, imobilele de pe strada Ștefan cel Mare. Sunt multe clădiri monument, din perioada interbelică, dar nu mai prezintă siguranță și abia mai rezistă. Statistica arată că, în prezent, în județul Constanța, sunt peste 90 de imobile expertizate tehnic și etichetate cu bulină roșie. Inspectoratul Teritorial de Construcții are doar atribuții de a aviza expertizele tehnice, proiectele și executarea lucrărilor finanțate de la bugetul de stat. În restul, totul cade în obligația autorităților locale.Reprezentanții primăriei sunt cei care trebuie să identifice și să inventarieze imobilele respective, să notifice persoanele fizice sau juridice proprietare ale clădirilor și să-i oblige să le consolideze. Am încercat să aflăm de la angajații Primăriei Constanța o situație a acestor clădiri, dar am fost redirecționați de la birou la altul, fără să primim vreun răspuns. Practic, nimeni nu a știut să ne spună ce se întâmplă cu clădirile cu bulină roșie din municipiu.Și mai grav este că, se pare, din cauza lucrărilor din Peninsulă și a mașinilor de mare tonaj care tot au circulat în zonă, imobilele din Peninsulă se resimt. „Locuiesc într-un bloc chiar de pe bu-levardul Regina Elisabeta. De câteva luni au apărut niște crăpături în zidul care dă spre faleză. Crăpătura se vede și la mine în casă, dar și pe casa scării, deci este serioasă, nu este vorba doar despre tencuială. Nici nu știu ce să cred: este din cauza lucrărilor care s-au făcut în zonă sau o ia toată strada la vale. Ceva se întâmplă și nu s-a petrecut până anul trecut”, ne-a povestit G. S., din Constanța.Specialiștii infirmă că ar fi vorba despre o alunecare de teren, însă nu exclud ca trepidațiile provocate de mașinile de mare tonaj să fi afectat clădirile. „Tot timpul cât s-au derulat lucrările la faleză și la străzile din zona veche, traficul a crescut extraordinar de mult, față de cum era înainte. Au fost camioane cu piatră, nisip, granit, cu tonaj foarte mare. Însă, înainte de a da un verdict, trebuie făcută o evaluare amănunțită a clădirilor. Abia apoi se poate spune ce se întâmplă și ce măsuri trebuie luate”, este de părere inginerul Marius Sava.Potrivit acestuia, unele clădiri cu bulină roșie necesită intervenție imediată, dar și foarte costisitoare. „Nu este imposibil să refaci stabilitatea unui imobil, dar intervențiile sunt de durată și necesită tehnică de ultimă oră, care costă foarte mult. Cu siguranță depășește posibilitățile multor proprietari. Tocmai de aceea este necesar sprijinul autorităților, astfel încât să nu se pună în pericol viețile omenești, dar și pentru a nu se pierde imobile frumoase, cu istorie”, a mai spus inginerul.Recent, deputații au adoptat un proiect de lege prin care primăriile au posibilitatea ca, în limita fondurilor disponibile, să proiecteze și să reabiliteze clădirile private, etichetate cu risc seismic. Practic, autoritățile să își poată aloca un buget pentru activități de proiectare și execuție a lucrărilor de intervenție.