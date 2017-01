Cât de necesare sunt recifele artificiale, în Marea Neagră

Miercuri, 10 decembrie 2014, de la ora 09.00, va avea loc la Hotel Ibis, o dezbatere publică, parte componentă a proiectului „Research and REstoration of the Essential Filter ofthe Sea - REEFS”, proiect finanțat de Uniunea Europeană, prin Programul Programul Operațional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre 2007-2013. Scopul întâlnirii este acela de a oferi o privire de ansamblu asupra rezultatelor proiectelor până în momentul de față, problemele întâmpinate, dar și prezentarea unor exemple de bună practică la nivel mondial. Cu acest prilej, se urmărește creșterea gradului de conștientizare a factorilor locali interesați cu privire la potențiale riscuri și oportunități pentru un management al pescuitului durabil. Dezbaterea va fi susținută de Mihaela Cândea, director executiv ONG Mare Nostrum și de Petko Tzvetkov, manager de proiect din partea Fundației Bulgare pentru Biodiversitate, beneficiarul proiectului.