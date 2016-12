Cât de greu găsesc angajatorii meseriaşi calificaţi

Cât de greu găsesc angajatorii meseriași calificați

Meseriași calificați, ingineri, reprezentanți de vânzări, manageri de proiect sau directori IT sunt posturile pentru care angajatorii găsesc cel mai greu oamenii potriviți. Potrivit unui studiu recent realizat de compania de resurse umane ManpowerGroup, ponderea angajatorilor care se confruntă cu dificultăți a scăzut cu 14 puncte procentuale față de anul trecut, când angajatorii din România se aflau pe locul 7 global în privința percepției deficitului de talente, dar continuă să fie superioară atât mediei globale, cât și celei din regiunea Europa, Orientul Mijlociu și Africa de Nord (EMEA), cu 4 puncte pro-centuale.În ultimii șapte ani, meseriașii calificați (zidari, instalatori, sudori, zugravi, tâmplari, electricieni etc.) și inginerii au alternat pe primele două locuri din top, fiind singurele poziții care nu au lipsit niciodată de pe lista posturilor greu de ocupat. În acest an au intrat în top și managerii de proiect și managerii/directorii IT. Comparativ cu anul trecut, se remarcă o creștere a dificultății de identificare a talentelor din IT nu doar la manageri și directori, aflați pe locul al cincilea în top, ci și în privința personalului IT de nivel mediu și junior, aflat pe locul al șaptelea, în urcare cu o poziție din 2013.Totodată, a devenit mai dificilă și recrutarea în vânzări, reprezentanții de vânzări urcând de pe poziția a șasea pe cea de-a treia, revenind în top, pentru prima dată din 2011 până în prezent, managerii de vânzări, pe care angajatorii îi plasează pe locul al nouălea ca dificultate.Deficitul de talente continuă să fie acut și în privința personalului administrativ și financiar, perceput ca al zecelea în top, dar presiunea acestuia a scăzut față de 2013, când angajatorii îi plasau printre primele cinci posturi pentru care găseau greu candidații potriviți.Jumătate dintre angajatorii din România 54% a declarat că principalul motiv pentru care întâmpină dificultăți în găsirea talentelor potrivite este lipsa competențelor profesionale specifice, tehnice, care se întâlnește predominant în recrutarea de meseriași și muncitori calificați, unde 35% dintre angajatori identifică un obstacol în lipsa calificărilor și certificărilor necesare.