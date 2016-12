Cât de greu este să te debranşezi de la RADET

4

agentul termic

Datoria contractuala a RADET este sa furnizeze apa calda la intrarea in contoarele de caldura iar cea a asociatiilor sa returneze apa dupa ce s-a racit in calorifere. Radet nu are nicio treaba cu ce se intampla dincolo de intrarea in blocuri. Daca se strica, se sparge, trebuie reparati alti robineti, daca locatarii isi monteaza sau nu repartitoar, isi decupleaza sau isi taie tevile la calorifere RADET are cum constata doar ca se modifica debitele si temperatura de intoarcere a apei. Restul este abuz in numele legii, prea des intalnit. Pentru cine functioneaza legea care pretinde amenda de 1000 de lei? Si o mistificare: RADET connforma ca unele firme incarca factura la blocurile cu repartitoare... NU au cum sa le incarce mai mult decat suma care este calculata de RADET... La cine ajung banii carew sunt ceruti in plus? Cine a autorizat precedura de plata cu repartitoare asa cum este ea acum?? Nu cumva legea? La ce fel de economii s-o fi referit RADET ca se fac daca iti montezi la apa calda de la RADET doar robinet termostatat fara repartitor? Pe ce factura sunt trecuti banii risipiti cu tevile neizolate care incalzesc iarna straziile si trotuarele sau apa care a curs asta iarna cand teava de apa calda s-a facut gheizer in curtea CET ? Daca mai exista usi prin care se duc bani unde nu trebuie scrieti si in continuare articole de ancheta jurnalistica si desteptati-ne, ca fie curmata bataia de joc, nu lasati cititorii sa se injure intre ei.