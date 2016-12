Cât de curată este apa de la robinet, din Constanţa

1

APA BUNA ?

O invit pe d-na purtator de minciuni Irina Oprea sa deguste apa de la robinet din cartierul Poarta 6 ! Si asta nu acum, ca o consecinta a ploilor din ultima perioada, ci asa, in orice perioada a anului, in special vara, cand pute ! Lasati laudele, va rog ! Toata Constanta stie ca apa din municipiu provine din doua surse: sursa de adancime Cismea si sursa de suprafata Galesu, pompata din Canalul Dunare-Marea Neagra. Cartierele: Poarta 6, Abator, CET, Inel-urile (adica TTM-urile: Tarani, Tigani, Moldoveni) au apa din sursa Galesu. Acesta apa prezinta miros,nisip, pestisori, batracieni,si alte organisme cu care poti popula un acvariu ! Stau de 20 de ani in Poarta 6 si sunt NEVOIT sa cumpar apa imbuteliata, deoarece am ajuns impreuna cu sotia mea , la spital cu probleme de sanatate provocate in urma consumului de apa de la robinet !