Cât de curată este apa de la robinet din Constanţa

4

MINCIUNI GOGONATE !

Sa vina boierii de la RAJA sa bea apa din blocul situat in C-ta,str.M.Viteazul nr. 67,bloc vechi de peste 50 de ani(vechimea a impus schimbarea in timp a instalatiei interioare) care are o conducta de aductiune ce traverseaza str.Castanilor de aceiasi vechime facuta ciur de rugina. Aceasta, sa-i zicem teava, este aproape acoperita in totalitate de mansoane de reparatii.Cert este ca in urma cu cateva luni de zile am gasit in chiuveta de la bucatarie o LIPITOARE care saraca de ea nu a vazut tehnologia cu ultraviolete ! Chiar pe langa ruginitura Raja a instalat recent pe str Castanilor o conducta nou nouta dar FARA A FACE NICI O SCHIMBARE A SITUATIEI MAI SUS ARATATE !!!!