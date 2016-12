Cât costă şi cât de greu este să repatriezi un român decedat peste hotare

1

Repatriere Decedati Cost

Costurile sunt destul de ridicate cand vine vorba de servicii funerare in tara, de extern sa nici nu mai vorbim. Si eu am avut parte de un deces in Bologna, Italia. Cei care m-au ajutat in repatrierea unchiului meu decedat a fost o firma pe nume Iuliana Funerar. Am avut o experienta placuta cu ei, s-au ocupat de tot, masina a ajuns la timp fara incidente iar pretul a fost unul bun. Acesta este site-ul lor in caz de va confruntati cu un deces in strainatate http://servicii-funerare-iuliana.ro/repatriere-decedati/