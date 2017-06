Cât costă nesimţirea la Constanţa? Prea puţin pentru cei care îşi lasă gunoaiele în urmă

Cât costă nesimțirea la Constanța? Prea puțin pentru cei care își lasă gunoaiele în urmă

La fel a fost și week-endul acesta, mai ales că au fost sărbătoriți Constantinii și Elenele. Constănțenii și-au arătat măiestria la făcutul grătarului, au bătut mingea, au ascultat muzică și s-au distrat, însă, la final, au uitat să-și ia și gunoaiele cu ei. Ieri dimineață, zona arăta ca după o bătaie cu ambalaje de mici, cutii de cârnați și resturi de legume. Gunoaiele au făcut și deliciul maidanezilor care, bucuroși de ospăț, le-au împrăștiat pe toată iarba.„Este strigător la cer cum arată spațiul acesta în fiecare dimineață. Vin cei de la primărie și fac curat după oamenii aceia, din lipsă de bun simț, își lasă toate gunoaiele fără să le pese. Se găsesc peste tot saci mari, costă doi lei. Mare lucru să-ți aduni toate resturile și ambalajele, să legi sacul la gură și să le lași la un tomberon? Eu cred că aici nu este vorba nu numai de nepăsare ci de-a dreptul de nesimțire!”, ni s-a plâns Mihai C., un constănțean care locuiește în zonă.Contactat telefonic, șeful Serviciului de Spații Verzi din cadrul Primăriei Constanța, George Coman, ne-a confirmat că zona de picnic este curățată în fiecare luni dimineață. Reprezentanții Poliției Locale, la rândul lor, ne-au spus că, fiind vorba despre o zonă de picnic, perimetrul respectiv intră sub incidența Legii picnicului, iar atribuții de sancționare au numai comisarii Gărzii de Mediu. „Cu toate acestea, Poliția Locală poate amenda persoanele care aruncă ambalaje sau coji de semințe pe spațiul public. Aruncarea de hârtii, sticle sau a oricărui tip de ambalaj sau resturi din acestea, resturi de țigări, coji de semințe sau a oricăror resturi alimentare sau nealimentare, pe alei, peluze, în parcuri, zone verzi, pe drumuri constituie contravenție și se sancționează cu amendă. Amenda minimă pentru persoane fizice este 400 de lei și maximă de 800 de lei. Pentru persoanele juridice, amenzile sunt între 500 și 1.000 de lei”, ne-au explicat reprezentanții Poliției Locale.Comisarii Gărzii de Mediu efectuează periodic controale în astfel de zone și, ori de câte ori, găsesc nereguli aplică amenzi. Conform Legii picnicului, dacă lăsați gunoaiele împrăștiate, amenda este între 200 și 2.000 de lei. Dacă aprindeți focul unde nu e loc special amenajat, plătiți între 2.000 și 5.000 de lei. Dacă nu lăsați locul de grătar curat și nealterat, dacă aruncați țigările peste tot și nu respectați liniștea și bunele moravuri, scoateți din buzunar între 300 și 3.000 de lei. Iar dacă faceți picnic în afara zonelor special amenajate pentru astfel de activități sau a zonelor indicate de autorități pentru picnic, plătiți între 1.000 și 3.000 de lei.În aceste condiții, semnalul a fost tras și nu ar fi rău ca autoritățile locale și instituțiile abilitate să își rupă puțin din week-end și să facă două, trei raiduri, sâmbăta, duminica, pe sub podul Doraly, cu carnețelele de amenzi în mână. Cu siguranță în câteva luni nu va mai avea nimeni curajul să-și lase gunoaiele la întâmplare.