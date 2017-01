Cât costă, anul acesta, gigacaloria

1

Pentru ca meritati ce e mai bun!!!!

RADET la modul cum manageriaza problemele nu-si merita banii,de aici si multe debransari si trecere pe centrale de incalzire individuala!!Suntem printre orasele cu cel mai mare pret la Gcal iar in cadrul programului de investitii sunt multe "gogosi" ca si-n realizarile lor(cele de pe site.Un exemplu de cum decurg reviziile RADET il avem in acest moment prin oprirea apei calde in zona Casa de Cultura(vezi in intersectia Bucuresti cu 1 Decembrie 1918) !!Prin aceste opriri repetabile (a mai fost interventie si-n data de 07.10.2014 cu toate ca abur iesea din subteran imediat dupa revizie) nu pot sa fie o companie rentabila nici daca au 400 lei/Gcal!!!!Motto-ul RADET "De ce RADET CONSTANȚA? Pentru că meritați ce e mai bun!!! " trebuie schimbat ....ca si managerii!!!!