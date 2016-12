Cât are de recuperat RADET de la constănţenii datornici

1

delatiunea ca profesie

nu inteleg cum se poate sa se mai dea caldura la cineva care are restante de mai bine de un an. dar ce ma deranjeaza foarte mult este practica comunista de a publica numele si adresa datornicilor este inadmisibil.nu fac parte din aceasta categorie insa imi pare de domeniul tristei epoci ceausiste. orice persoana care isi vede numele in aceasta publicatie are dreptul sa dea in judecata ziarul si reporterul care semneaza articolul.sanse de castig 100%.aproape ca regret ca nu am datorii pt. ami vedea numele in articol. mme. perhaita nu m-ar fi uitat in restul carierei sale.rusine mme. nu ai nici o legatura cu profesia pe care o desfasori.