Câştigarea bunăvoinţei electorale a pensionarilor constănţeni costă bugetul local 140 miliarde de lei vechi, anual

Câștigarea bunăvoinței electorale a pensionarilor constănțeni costă bugetul local 140 miliarde de lei vechi, anual

Printre abonații la contractele de miliarde de lei din banii publici se numără și firma consilierului local social-democrat Mircea Dobre, SC Dobre și Fiii Câteva bentițe de păr negre, două clame, un mouse-pad care a umplut casa de miros de cauciuc netratat, câteva dulciuri. Este conținutul unei pungi de cadouri pe care o fetiță a primit-o de la reprezentanții Primăriei Constanța. Nici băiețeii n-au primit ceva de calitate. Un fular, o căciulă și ceva dulciuri. „Cadoul de la Mazăre”, așa cum îl numesc și copiii și bătrânii, este cumpărat, de fapt, din bugetul local, adică al nostru, al tuturor. Ce sumă s-a alocat pentru cadourile de Crăciun? Dar pentru sacoșa de alimente pe care o primesc pensionarii lunar? Ce firme asigură necesarul de alimente? Dar de jucării? Valoarea unui pachet oferit copiilor domiciliați în municipiul Constanța este de 21,75 lei, fără TVA, se arată în răspunsul primit de la Direcția Organizare și Informatizare din cadrul Primăriei Constanța. În luna decembrie 2008 s-au oferit 30.000 de cadouri. Sumele de bani necesare distribuirii alimentelor provin din bugetul local. Pensionarii au punga ceva mai … valoroasă. Astfel, din bugetul local, fiecare pensionar sau persoană fără venituri primește un pachet cu alimente în valoare de 23,75 lei, fără TVA. Lunar, se distribuie 47.000 de pachete. În fiecare an, primăria cheltuiește 652.500 de lei pentru cadourile copiilor și 13.395.000 de lei pentru pensionari și persoane fără venituri. În total, 14.047.500 de lei, adică peste 140 miliarde de lei vechi, fără TVA. În conformitate cu HCLM nr. 605/ 2007, s-a organizat licitație deschisă pentru achiziționarea produselor, criteriul de atribuire fiind prețul cel mai scăzut. Puii congelați sunt distribuiți de SC Avicola SA Slobozia, de SC Matra SRL Scornicești, SC Geocor Trade Imp-Exp SRL Constanța și SC Safir SRL Vaslui, uleiul, zahărul și orezul cu bobul lung de SC Matra SRL Scornicești, făina de panificație de SC Dobre & Fiii Logistics SRL Constanța, SC Dobrogea Grup SA Constanța, SC Matra SRL Scornicești. Ultima firmă, SC Matra SRL Scornicești, este patronată de un pesedist, Lucian Petrache, scrie Financiarul. Conform datelor obținute de Financiarul, firma din orașul fostului dictator Nicolae Ceaușescu a câștigat licitația pentru achiziția de alimente în valoare de 8,5 milioane lei. SC Daroff SRL Constanța este firma câștigătoare pentru furnizarea jucăriilor, iar SC Trafic Systems SRL Constanța a livrat portocalele, bananele și dulciurile. Cine se află în spatele acestor firme? SC Daroff SRL cu sediul pe strada Șoseaua din Vii, nr. 42, județul Constanța, ne este „livrată” de Google ca având principalul obiect de activitate în domeniul tâmplăriei și al construcțiilor și renovărilor. Asociați sunt Robert Penciu și Ana Penciu. Din datele furnizate de Registrul Comerțului, am aflat că societatea nu și-a depus bilanțul pe anii 2006 și 2007. SC Actinvest SA, SC Ana Variete SRL, SC Arsenal Montana SRL și SC Arsenal Forest SRL, toate din Brașov, sunt asociați ai SC Dobrogea Grup SA Constanța. Avicola Slobozia SA este reprezentată de directorul societății, Dumitru Stănoiu, de Asociația salariaților și conducerii societății. Dobre & Fiii Logistic SRL Constanța are un singur asociat: Dragoș Piuaru. Pe el îl regăsim director de producție la SC Dobre și Fiii SRL, firmă care s-a înființat în 1994, având ca principal obiect de activitate fabricarea produselor de morărit, panificație, patiserie și cofetărie. Directorul general al societății, care a spon-sorizat PSD Constanța, este consilierul local social-democrat Mircea Dobre. SC Safir SRL din Văleni, județul Vaslui, distribuie pui congelați pentru pachetele pensionarilor. Asociații firmei sunt Ghiorghi, Iulian și George Safir. O altă societate, care a câștigat licitația publică pentru livrarea puilor congelați, Geocor Trade Imp-Exp SRL este condusă de Leonard Cristian Nedelcu și de Adrian Dragoș Pitu.