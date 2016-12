Casa Regală, ANUNŢ de ULTIMĂ ORĂ despre Regele Mihai

Casa Regală, ANUNȚ de ULTIMĂ ORĂ despre Regele Mihai

Vineri, 30 Septembrie 2016.

Regele Mihai are, în prezent, o stare de sănătate stabilă și urmează tratamentul obișnuit, iar alături de acesta este, de vineri, Principesa Maria, care va sta câteva zile la reședința tatălui său din Elveția, a anunța, vineri, Casa Regală."Principesa Maria a României se află începând de astăzi (vineri, n.r.) în Elveția, pentru a fi alături de Regele Mihai I. Alteța Sa Regală va petrece câteva zile la reședința privată a tatălui său. Majestatea Sa are o stare de sănătate stabilă și se află sub supravegherea permanentă al medicilor, urmând tratamentul obișnuit al ultimelor luni”, arată Casa Regală.Regele Mihai s-a retras din viața publică la începutul lunii martie, când Casa Regală a anunțat că acesta a fost diagnosticat cu carcinom epidermoid metastazant și leucemie cronică și a fost supus unei intervenții chirurgicale la o clinică din Lausanne.