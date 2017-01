Casa de Asigurări de Sănătate, în război cu datornicii

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) își recuperează datoriile de la persoanele fizice autorizate prin inter-mediul instanței. Instituția a câștigat pro-cesul cu avocatul Doina Mazăre, care, potrivit dr. Liviu Mocanu, refuza să-și achite contribuția către CJAS. „Instanța a respins contestația și a admis că trebuie ca avocata să-și achite contribuția la zi către noi, plus cheltuieli de judecată în valoare de 2.600 de lei”, a declarat, ieri, dr. Liviu Mocanu, în calitate de președinte al CJAS. Pentru a-și recupera datoriile, CJAS a demarat procedura de executare silită a debitorilor. Medicul Elvira Ilicea a depus contestație de executare, iar Judecătoria Constanța a admis această contestație. „Judecătoria Constanța ne îndeamnă să dăm în judecată cabinetul medical individual. Ce să dăm în judecată, clădirea? Cel care reprezintă cabinetul are debite, nu structura organizatorică!“, a precizat Mocanu. CJAS a făcut recurs la hotărârea instanței. CJAS are de recuperat aproape 500.000 de lei, așa că, în ultima perioadă, a intensificat verificările. Cele mai mari datorii le au notarii și avocații. Reprezentanții instituției se așteaptă ca, până la finele lunii mai, să recupereze jumătate din datorii.