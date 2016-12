Casa de Ajutor Reciproc, singurul creditor care îi mai sprijină pe pensionari

Scumpirile se țin lanț, utilitățile devin aproape un lux, iar sănătatea se cumpără pe mulți bani, așa că nu-i de mirare că mii de pensionari trăiesc de pe o zi pe alta, cu datorii la întreținere, cu apa drămuită ca pe ceva de preț, cu lumina stinsă și cu căldura oprită, pentru a se ajunge cu banii. Pensiile lor nu au mai putut ține pasul cu creșterile de prețuri și au pierdut bătălia. Abia le ajung de la lună la lună. Nici vorbă să pună un ban deoparte pentru zile negre. Așa ajung să facă împrumuturi de câteva mii de lei pentru a-și cumpăra lemne, a-și ajuta un nepot la facultate sau pentru a face o operație.Zilele acestea, la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor de pe strada Ștefan cel Mare a fost mai aglomerat ca la piață. Oamenii au stat la coadă pentru a-și plăti ratele sau pentru a face un nou împrumut. Au fost cel puțin 30 de cereri pe zi pentru credit. Sumele nu sunt mari, dar pentru bieții pensionari sunt foarte însemnate.„Am avut foarte aglomerat luna aceasta. Oamenii își achită împrumuturile, le lichidează, fac altele. Numai luna aceasta, până în prezent, am avut 450 de solicitări pentru împrumuturi noi. Mulți își iau lemne pentru la iarnă, fac operații la ochi, de cataractă, sau la picioare, își fac dantura. Îi folosesc pentru lucruri pentru care nu apucă să pună bani deoparte”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Mariana Păculea, contabilul C.A.R.P..Aceasta ne-a mai spus că mulți din solicitanți preferă să ia sume mici de până în 3.000 de lei. Chiar dacă ar avea nevoie de mai mult, le e teamă că nu vor putea să plătească.Vrea să-și pună dinții„Mi-au căzut aproape toți dinții. Și mă dureau de nu mai puteam să dorm nopțile. Trebuie să îmi pun placă să pot și eu să mănânc, să vorbesc. Am fost la un stomatolog, mi-a început o lucrare, dar am nevoie de bani. Mi-a spus că pot să o plătesc și în rate, dar e mai greu să dau cinci - șase sute de lei pe lună, așa mai bine fac împrumut la C.A.R. și încet-încet se plătește el”, ne-a spus nea Vasile, din Constanța.Omul este pensionar de mai bine de cinci ani, dar se descurcă destul de greu. A mai lucrat cu ziua pe unde a mai găsit, chiar și la spart lemne. Acum ar vrea să găsească un post de paznic, dar nu îl mai ia nimeni pe motiv că este prea bătrân.Dobândă mică, hârtii puțineOrice pensionar poate lua împrumut, dacă este membru al C.A.R.P. și dacă găsește un girant, tot pensionar. Nu este nevoie de multe documente, ca la bancă, ci numai de cuponul de pensie. Dobânda este mai mică decât la bancă. Pentru sume până în 1.000 de lei dobânda este de 10%, pentru sume între 1.000 și 2.000 de lei este 11%, și crește cu câte un procent, în funcție de sumă.Popriri pentru datorniciDin păcate, odată cu creșterea numărului de împrumuturi, au crescut și întârzierile la returnarea banilor. Bătrânii sunt păsuiți o lună, două, dar, dacă tot nu reușesc să plătească, ajung să li se pună poprire pe pensie.„Avem aproximativ 20 solicitări de poprire către Casa Județeană de Pensii. Sunt oameni care au luat 2.500 de lei, au plătit două rate și apoi nu au mai venit deloc. Sau au luat 500 de lei și nu au plătit nicio rată. Nu sunt sume foarte mari, dar trebuie să le recuperăm, pentru ca să-i dăm mai departe, altora”, a mai explicat Mariana Păculea.