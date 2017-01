CAS mai mare cu 1%

Ştire online publicată Luni, 02 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Începând de la 1 februarie, contribuția de asigurări sociale plătită de angajat crește cu un procent, de la 9,5 la 10,5 la sută. În plus, angajatorii sunt obligați să plătească contribuții între 20,8 și 30,8 la sută din venitul brut al angajaților. Guvernul a mai stabilit că, pentru acest an, contribuția aferentă condițiilor deosebite de muncă este de 36,3%, iar cea pentru condiții speciale de muncă este de 41,3%. Modificările au fost stabilite de Guvern prin proiectul de buget pentru acest an. Până acum, cota contribuției individuale de asigurări sociale a fost de 9,5 procente, indiferent de condițiile de muncă. Această valoare avea inclusă și cota de 2% aferentă fondurilor de pensii administrate privat.