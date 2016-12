Cartierul Veteranilor, câmpul „semănat“ cu viluţe

7

De la fiecare,după posibilități,fiecăruia,după nevoi” (Karl Marx)

Anul asta se implinesc 20 de ani de cand au fost date loturil la veterani in Constanta sud.Cunosc un veteran care a luptat 4 ani in razboi,de la Cotul Donului pana in Austria.Cand s-a intors acasa scuipa sange,facuse o "bunaciune" de ulcer. DE LA FIECARE DUPA POSIBILITATI a spus Karl Marx. In anul 1994 veteranul a primit un lot de casa in Constanta sud.Pentru Cartierul Veteranilor nu s-au gasit bani.Azi,veteranul nostru isi doarme somnul cel de veci.FIECARUIA DUPA NEVOI aspus Karl Marx. Mai cunosc un primar,care s-a fotografiat "cu arma in mana".Primarul s-a improprietarit cu o halca din Mamaia.Pentru palatul lui Mazare s-au gasit bani.FIECARUIA DUPA NEVOI a spus Karl Marx. Pentru cartierul consilierilor s-a gasit asfalt.FIECARUIA DUPA NEVOI ne-a invatat Karl Marx.Kapitalismul marxist ,reteta noastra secreta.Acum,trebuie sa plec eu la razboi. Eu plec la razboi ca nu am de ales,dar promit ca pe revolutionarul de ocazie il fac iepure de camp.FIECARUIA DUPA CAT MERITA ! Stimata Andreea Perhaita sunteti tanara. Imediat dupa razboi a fost o criza mare de locuinte.Foarte multe familii primeau locuinte in casele nationalizate.Atunci,nu existau "blocuri comuniste".Intr-un apartament cu doua camere primeau repartitie doua familii cu copii.In anii '60 a inceput constructia masiva de locuinte.La sfarsitul razboiulu,Romania avea cam 16 milioane de locuitori. In anul 1989,populatia Romaniei ajunsese cam la 23 milioane de locuitori.Pentru ei s-au ridicat ,locuinte numite cu dispret de Mazare,de ziarul Telegraf si acum de Cuget liber ,blocuri comuniste.Despe blocurile comuniste promit ca o sa mai discutam,dar cu respect fata de trecut,prezenta si fata de parintii nostri.Dictionar de termeni tehnici: blocuri comuniste,basisti,macovisti,nazisti,legionari,prigoana basista,diavolul de Basescu,fata batrana si urata,nevasta neoficiala,ANI-NANI,ONG-urile sa ma pupe in fund.....Dictionarul ramane deschis.