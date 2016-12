Cartier din Constanţa, fără apă rece, astăzi

1

VETERANILOR

In cartierul VETERANILOR nu avem nici apa si nici canalizare.Va rugam ,veniti cu conducta de distributie a apei potabile si cu reteaua de canalizare si in acest cartier.Este f greu sa traiesti in acest cartier fara nici o utilitate, fara strazi asfaltate ,fara iluminatul stradal ...fara nici o utilitate!!!!!!!!!!!!.