Carrefour te invită la Spellground Festival - A must "sea" festival

Ştire online publicată Luni, 25 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă îți plac apa, soarele și muzica și vrei să trăiești o experiență de festival ca la carte, atunci află că, între 12 și 14 august, litoralul românesc stă sub semnul Spellground Festival.17 artiști internaționali, 53 de artiști români, trei scene: Masterstage, Ground Stage și ElectronicWave Stage, trei zile de festival, activități și challenge-uri sportive de la yoga la parasailing și skyjet, cinema în aer liber în Parcul Tăbăcărie, petreceri în larg, pe iaht, Carrefour Pop up store cu tot ce ai nevoie, toate acestea vor fi la dispoziția turiștilor la cel mai mare festival de pe litoralul românesc.Pe scurt, cei care reușesc să umple arene în toată lumea, să ajungă rapid locul întâi în cele mai bune topuri de muzică, care au milioane de vizualizări pe internet și albume cu vânzări record, Editors, The Kooks, Biffy Clyro, Royk-sopp, Oscar and the Wolf, Amber Run vin în mai puțin de o lună în România.Pentru abonamente (330 de lei cu toate taxele incluse), bilete pentru o zi (160 de lei cu toate taxele incluse), acces VIP (500 de lei cu toate taxele incluse) și cazare accesează cu încredere http://spelgroundfestival.com/bilete/. Dacă ai drum pe http://www.eventim.ro/, în rețeaua de distribuție Eventim, în hipermarketurile Carrefour sau pe http://bilete.ro/, în oficiile Poștei Române, în magazinele Inmedio semnalizate cu bilete.ro și în magazinele Germanos nu ezita să cauți sau să întebi de Spellground Festival. Și mai trebuie să știi că transportul între zonele de festival este pus la dispoziție de Spellground, în baza brățării de acces în festival.